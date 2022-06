Une navette gratuite pour se rendre au parc de la Gatineau cet été

Les autobus nolisés de la Société de transport de l'Outaouais quittent le centre-ville d'Ottawa toutes les 30 minutes en direction du centre des visiteurs, à Chelsea, avec des arrêts à différents points du parc.

Ce projet pilote, offert jusqu’au 28 août inclusivement, vise notamment à favoriser l’accessibilité au parc et à réduire le trafic.

Le premier dirigeant de la CCN , Tobi Nussbaum, espère que l’initiative sera un succès.

Pendant les deux dernières années, on a remarqué qu’il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les promenades lorsque l’accès aux véhicules est interdit. Ça nous indique qu’il y a un grand intérêt pour nos promenades.

Chargement de l’image Tobi Nussbaum est le premier dirigeant de la CCN. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Tobi Nussbaum a par la suite précisé que, la fin de semaine, les promenades peuvent être empruntées par les véhicules à compter de 13 h. En matinée, l’accès est réservé à la mobilité active.

Est-ce que la CCN songe à interdire complètement l’accès aux véhicules les fins de semaine pendant l’été? On va voir ce qui se passera cette année, et on prendra des décisions l’année prochaine. On verra.

Le premier dirigeant estime que cette quinzaine de navettes qui offrent un tel service gratuitement coûte environ 400 000 $ à la CCN .

« On espère qu’on donnera plus de moyens aux gens d’accéder au parc. C’est gratuit cette année, mais on verra pour les prochaines années si on peut faire quelque chose de différent. » — Une citation de Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN

Bien accueilli à Chelsea

Chaque été, la municipalité de Chelsea est engorgée par les véhicules lors des heures de pointe. Il y a également des enjeux reliés au stationnement dans la municipalité, a fait remarquer le maire Pierre Guénard.

Ce dernier espère que la navette réglera cette problématique. S’il y a 400 ou 500 visiteurs qui prennent la navette chaque jour, c’est au moins 200 ou 300 voitures de moins.

Le maire ajoute que cette initiative est également très écologique, de sorte qu’on reçoit cela de façon très favorable, et on veut y contribuer .

Chargement de l’image Le maire de Chelsea, Pierre Guénard, espère que sa municipalité ne sera pas engorgée par les véhicules cet été. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Les commerçants de Chelsea se réjouissent de l'arrivée de ce nouveau service. Selon eux, tout le monde y gagne, que ce soit les citoyens locaux, les commerçants ainsi que les touristes.

C’est une excellente nouvelle pour nous. C’est un bon départ. Si la route et l’horaire pouvaient s’étendre un peu plus, ça permettrait aux employés de l’utiliser également. Ce serait génial , a soulevé la directrice générale de Nordik Spa-Nature, Isabelle Mathieu.

Ça va surtout aider les gens de passer un bon moment à Chelsea, de ne pas avoir de stress sur le stationnement, sur l’heure de départ. C’est aussi bon pour les commerçants locaux à se faire connaître encore plus , a fait savoir Ogan Amey, le gérant du Chelsea Pub.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault et de Camille Kasisi-Monet