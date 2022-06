Rassemblement à Rouyn-Noranda pour le droit à l’avortement

Les manifestants présents ont exprimé leur colère et montré leur indignation face à cette décision.

Ils se sont aussi montrés solidaires envers les femmes touchées par ce changement.

Les réactions des personnes présentes au rassemblement de Rouyn-Noranda étaient fortes. « C’est dégueulasse! C’est vraiment horrible, je ne comprends même pas comment ça se peut encore. On est en 2022 et on dirait une décision de 1920 », lance Gabrielle Bruno, citoyenne de Rouyn-Noranda.

Sur place on pouvait entendre des slogans comme mon corps, mon choix ou encore « en colère et solidaire, pas question de revenir en arrière ».

Chargement de l’image Le candidat de Québec solidaire dans Abitibi-Ouest, Alexis Lapierre. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Le candidat de Québec solidaire dans Abitibi-Ouest, Alexis Lapierre, était présent à la manifestation pour soutenir le droit des femmes à l'avortement. « Je suis venue manifester aujourd’hui pour être solidaire avec les femmes aux États-Unis. C’est une situation qui est aussi préoccupante au Québec et au Canada parce qu'on sait qu'il y a des candidats conservateurs aux fédérales comme aux provinciales qui sont antiavortement », affirme-t-il.

Nathan Bilodeau, citoyen de Rouyn-Noranda, se dit offusqué de la nouvelle. « C’est enlever le droit aux femmes de décider ce qu’elles veulent faire avec leur corps », mentionne-t-il.

De son côté, Julie Côté de Rouyn-Noranda ne pense pas que l'avortement est accessible facilement partout au Québec. « Le kilométrage à parcourir, les dépenses associées à l’avortement et le filet social des femmes sont des enjeux présentes pour les celles qui veulent avorter », explique-t-elle.

Chargement de l’image Terry Lajoie était en colère lorsqu’il a appris la décision de la Cour suprême des États -Unis. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Terry Lajoie était en colère lorsqu’il a appris la décision de la Cour suprême. « Ça m'a beaucoup fait pensé à la réaction des Américains face à la situation entourant le décès de George Floyd et c’est autant déprimant de voir la Cour suprême sacrifier les droits des femmes qu’inspirant de voir les mobilisations partout autour de la planète pour cette cause », affirme-t-il.

Chargement de l’image Félicie Gingras a pris part à la manifestation de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Félicie Gingras est apeurée par l'invalidation de l’arrêt Roe contre Wade. « La nouvelle de l’interdiction de l’avortement aux États-Unis ça me fait très peur alors être ici aujourd’hui me permet de dire ce que j’ai à dire et d’être fâchée de la décision », soutient-elle.

Chargement de l’image Brigitte Arseneault est déçue par la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit à l'avortement. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Pour Brigitte Arseneault, travailleuse au Centre Entre-Femme de Rouyn-Noranda, il était primordial de prendre part à la manifestation.

« Les Américaines vont se faire interdire le droit à l’avortement, on ne peut pas rester les bras croisés! C’est une lutte tellement gagnée de longue date aux États-Unis et ce n’est pas vrai qu’on va retourner aux broches à tricoter, déclare-t-elle. On doit tout faire pour que ce droit reste protégé partout dans le monde », dit la manifestante.

Avec les informations d'Athéna Couture