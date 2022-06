Un char décrit comme étant raciste dans un défilé à Sundre, dans le sud de l’Alberta

Un char qui a participé à un défilé lors du rodéo de Sundre dans le sud de l'Alberta fait face à des réactions négatives et est qualifié de raciste.

AVERTISSEMENT : Ce texte contient des images que certains lecteurs peuvent trouver choquantes et offensantes.

Des photos du char, prises samedi, montrent un homme portant un masque conduisant un tracteur.

Le tracteur tire un autre homme avec une fausse barbe et un turban. On le voit rouler dans ce qui semble être un épandeur de fumier, avec les lettres du mot Libéral collées sur le côté.

Dans un message publié sur la page Facebook du rodéo, les organisateurs ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant que ce char allait faire partie du défilé.

L'inscription n'a pas été approuvée et après une enquête plus approfondie, le char a rejoint le défilé sans passer par aucune station d’enregistrement. Pour être clair, ce char n'a pas été approuvé , lit-on dans le message.

Les organisateur ont ajouté qu'ils s'engagent à s'assurer que les futures inscriptions soient examinées et que cela ne se reproduise plus.

Dans un deuxième message sur Facebook, les organisateurs du rodéo ont écrit : si nous étions au courant [de la présence] de ce char, nous ne l'aurions jamais approuvé. Nous envoyons nos plus sincères excuses et promettons que quelque chose comme ça ne se reproduira plus jamais .

Les photos du char ont suscité la condamnation de nombreux internautes, y compris des membres de la communauté sikhe et des députés de tous les horizons politiques.

George Chahal, le député libéral de Calgary Skyview, a publié sur Twitter: les sikhs ont été une force inébranlable en Alberta et dans tout le pays. Honte à ceux qui sont responsables de cette manifestation méprisable de racisme.

Jasraj Singh Hallan, député conservateur de Calgary Forest Lawn, s'est également exprimé sur Twitter à propos du char.

C'est absolument dégoûtant. Ce genre d'actes n'a pas sa place au Canada. Cela devrait être condamné dans les termes les plus forts par tous , a-t-il écrit.

Les organisateurs du rodéo, qui se déroule à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Calgary, ont déclaré que le défilé se veut être une célébration de la communauté .

Le comité s'est engagé à célébrer la communauté et à mettre en valeur une expérience familiale positive , ont-ils ajouté.

