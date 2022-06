Accident majeur sur la route 132 à la hauteur de Saint-Fabien

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), un véhicule se serait engagé sur la route 132 à la hauteur du chemin du Cap-à-l’Orignal, qui donne accès au parc du Bic, et serait ensuite entré en collision avec un autre véhicule qui roulait déjà en direction ouest.

Celui-ci ne pouvait pas éviter le premier véhicule qui s’engageait sur la route , a précisé Stéphane Tremblay, agent de liaison de la SQ .

On craint pour la vie du conducteur du premier véhicule. En ce qui concerne la passagère de la voiture, la SQ ne connaît toujours pas la nature de ses blessures. Cette personne a été transportée à l’hôpital.

Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule entré en collision avec la voiture qui quittait le parc du Bic. On ne connaît pas leur état non plus , a mentionné Stéphane Tremblay.

La route 132 est actuellement fermée dans les deux directions à la hauteur de Saint-Fabien. Une voie de contournement a été aménagée sur le réseau routier local.

Aux alentours de 16 h dimanche, le bouchon de circulation s'étendait sur trois kilomètres.

Cette fermeture de route permet aux policiers d'enquêter sur les circonstances de cet accident.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton