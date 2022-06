Marathon Mamu : les grands honneurs aux femmes

Ce sont 224 coureurs qui ont participé au marathon Mamu à Sept-Îles et à Uashat mak Mani-utenam samedi. Pour la première fois depuis l'existence du marathon, ce sont deux femmes qui ont réussi à obtenir le meilleur temps au parcours de 42 kilomètres.

C’est sous un chaud soleil et avec beaucoup de fierté que la coureuse gagnante du marathon Danielle Pedneault a terminé son parcours en 3 h 25 minutes. C’est un honneur de voir que les filles ont vraiment bien performé sur le parcours, les conditions étaient belles, mais exigeantes, donc on peut être très fière , raconte la gagnante.

Celle qui a complété le parcours en seconde place avec un temps de 3 h 34 minutes, Louise Labbé, partage ce sentiment et la joie de cette victoire. C’est spécial, c’est la première fois que ça m’arrive de dépasser les hommes , ajoute Mme Labbé.

Un retour pour le marathon

Pour sa part, le fondateur et organisateur du marathon, Roger Vachon, se dit soulagé de pouvoir à nouveau accueillir les coureurs en personne après deux ans de marathons virtuels.

Chargement de l’image Le fondateur, Roger Vachon, est satisfait de l'organisation cette année. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le marathon a trois objectifs précis et j’y tiens mordicus. Le premier, c’est de faire bouger le monde. Le deuxième, c’est de rapprocher les cultures, j’appelle cette course-là vérité et conciliation, et le troisième objectif est de parler de la culture innue , souligne-t-il.

Le marathon Mamu offre six parcours dont les distances varient entre un et 42,2 kilomètres.

Avec la collaboration de Lambert Gagné-Coulombe