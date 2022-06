Avertissement de chaleur pour Metro Vancouver et la vallée du Fraser

Il fera chaud, parfois très chaud, dimanche et lundi en Colombie-Britannique. La population est appelée à prendre des précautions dans une large zone de Metro Vancouver, dans la vallée du Fraser, incluant Chilliwack, Hope et Abbotsford, dans le nord, incluant Kitimat et Terrace, et également dans la baie Howe.

Plus tôt cette semaine, la Ville de Vancouver a dévoilé son plan pour protéger la population contre les risques associés à la hausse des températures. À Burnaby, quatre centres de rafraîchissement sont ouverts de 10 h à 22 h « jusqu'à la fin de la chaleur extrême ». Ces centres sont climatisés et équipés de sièges, d'eau potable, de toilettes et d'une connexion Wi-Fi publique gratuite. Deux emplacements temporaires de rafraîchissement en extérieur sont également ouverts jusqu'à 18 h 30.

Dans le nord, les températures diurnes maximales attendues iront de 30 à 33 degrés Celsius et les températures nocturnes minimales seront de 13 à 17 degrés Celsius.

En ce qui concerne la vallée du Fraser, des températures allant jusqu’à 34 degrés Celsius sont possibles, avec des nuits entre 17 et 19 degrés Celsius.

Les autres secteurs comme le Grand Vancouver et la baie Howe devraient s'attendre à des températures entre 30 et 33 degrés Celsius et des minimums nocturnes entre 15 et 17 degrés Celsius.

Environnement Canada rappelle qu’ en raison des températures élevées, le risque de maladies liées à la chaleur augmente . Début juin, la province a lancé son système d’alerte en cas de canicule et a publié un guide de bonnes pratiques, disponible en français.

La fonte des neiges augmentera également l'instabilité du manteau neigeux, le débit des cours d'eau sera probablement plus fort en raison du ruissellement, prévient Environnement Canada.