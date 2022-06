Rassemblement pro-choix à Sherbrooke

Le collectif pour le libre choix de Sherbrooke et SOS Grossesse Estrie sont derrière cette mobilisation. Sur Facebook, ils disent vouloir exprimer publiquement leur colère face à cette prise de contrôle du corps et de la vie des femmes, hommes trans et personnes non-binaires aux États-Unis .

Chargement de l’image Des discours ont été prononcés devant le palais de justice de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

La députée fédérale de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, était présente à la manifestation, de même que la députée provinciale de Sherbrooke, Christine Labrie.

Chargement de l’image Des manifestants de tous âges étaient présents. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Chargement de l’image Les militants pro-choix rassemblés souhaitent envoyer un message clair à la Cour suprême américaine. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Rappelons que la Cour suprême américaine a invalidé, vendredi, la décision Roe contre Wade, de 1973, qui garantissait le droit national à l'avortement à l'échelle du pays. Il incombe maintenant aux États de légiférer afin d'interdire, de limiter ou d'autoriser l'avortement sur leur territoire.

Avec les informations d'Alexis Tremblay