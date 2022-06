Une coopérative de santé pourrait voir le jour à Lebel-sur-Quévillon

Même si le projet n'est qu'à ses débuts, l'idée fait son chemin alors que la ville a perdu plusieurs services de santé essentiels.

Un comité coop santé a été mis sur pied par l'administration municipale pour mener la réflexion.

Une première rencontre s'est d'ailleurs tenue il y a une semaine en présence de plusieurs citoyens pour échanger sur le projet.

L'idée a été très bien accueillie par les citoyens et tout le monde a dit oui, on en a besoin. Mais maintenant, comment le faire, où trouver les fonds, avec qui le faire, comment attirer les professionnels, l'implication des citoyens, c'est très très important aussi. La Ville est déjà de dedans, le développement économique est partie prenante. C'est lui qui mène le projet sous la présidence de monsieur Denis Lemoyne pour l'instant. Et puis on va voir un petit peu l'évolution de comment le comité va aller. Et puis de là, on va départager un peu les tâches et trouver les moyens, surtout financiers, avec nos partenaires pour pouvoir réaliser ce projet , explique le directeur intérimaire du Service développement économique, Michael Sandapen.

Lors de la rencontre, les citoyens ont émis le souhait de voir de nouveaux services de santé en ville.

Avec la consultation qu'on a eue avec les citoyens, beaucoup de choses sont ressorties. Par exemple, un hygiéniste dentaire est absolument nécessaire aussi un dentiste de même qu'un l'optométriste, il y aussi l'ergothérapie qui a été discutée et même un psychologue. Donc il y a un plein de choses qui ont découlé de là , ajoute Michael Sandapen.

Lebel-sur-Quévillon veut se positionner comme la ville où il fait bon vivre et travailler, et de facto les services de santé et les services essentiels, c'est plus que nécessaire si on veut attirer du monde chez nous. C'est une très très belle ville avec un environnement extraordinaire et des gens formidables et pour consolider tout ça il nous faut les services aussi , ajoute le responsable.

D'autres municipalités avoisinantes pourront aussi bénéficier des nouveaux services.

Le comité mis sur pied compte tenir une deuxième rencontre le 11 juillet.