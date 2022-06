La Norvège rend hommage aux victimes de la fusillade d’Oslo

Tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les mobiles exacts du suspect, décrit comme un islamiste à la santé mentale fragile, une messe de deuil va être célébrée dans la cathédrale d'Oslo, au lendemain de l'attaque qui a fait 2 morts et 21 blessés.

La cérémonie rassemblera notamment le premier ministre Jonas Gahr Støre et la princesse héritière Mette-Marit, mais pas son époux Haakon, le prétendant au trône, qui a contracté la COVID-19.

Chargement de l’image Le premier ministre norvégien, Jonas Gahrs Støre, la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, le ministre de la Justice et la présidente de l'Association pour la diversité des genres et des sexualités rendent hommage aux deux personnes tuées tôt samedi matin près d'un club gai populaire du centre-ville. Photo : Getty Images

L'Église condamne l'horrible attaque terroriste [qui a eu lieu] dans la nuit de vendredi à samedi , a dit un de ses hauts responsables.

Oslo est en deuil et tout le pays est secoué par l'attaque qui a en particulier frappé les homosexuels qui s'étaient réunis pour fêter la Pride , a-t-il ajouté dans un communiqué.

La fusillade s'est produite aux alentours de 1 h (heure locale) à l'extérieur d'un pub puis devant un club gai voisin, le London Pub, semant la panique parmi les nombreux noctambules à un moment où les fêtes liées à la Pride battaient leur plein.

Deux hommes d'une cinquantaine et d'une soixantaine d'années ont été tués et 21 autres personnes ont été blessées, dont 10 gravement.

L'auteur présumé de l'attaque est connu des policiers

Rapidement arrêté, l'auteur présumé des tirs est, selon la police d'Oslo, un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans, que les médias norvégiens ont identifié comme étant Zaniar Matapour.

Sur le radar des services de renseignement intérieurs depuis 2015 pour sa radicalisation et son appartenance à un réseau islamiste extrémiste, l'homme, également condamné pour des délits relativement mineurs, pourrait aussi être d'une santé mentale fragile.

La police a ordonné sa mise en observation pour contribuer à éclairer la question de sa responsabilité pénale.

Attentat motivé par des considérations idéologiques ou religieuses? Crime haineux contre la communauté homosexuelle? Geste d'un déséquilibré ? Les enquêteurs disent ne fermer aucune porte à ce stade, d'autant que le suspect a refusé d'être entendu samedi.

Onze ans après les attaques sanglantes perpétrées par l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik, le drame a de nouveau bouleversé le royaume, généralement paisible, mais où le niveau de menaces a été relevé au cran le plus élevé et la vigilance a été renforcée avec des policiers plus nombreux et exceptionnellement armés.

C'est important d'exprimer nos condoléances et de dire que l'amour, c'est l'amour, et que c'est la même chose pour tout le monde, que chacun devrait avoir le droit de vivre sa vie comme il le souhaite , témoigne, au bord des larmes, Kristin Wenstad, une cheffe cuisinière, venue se recueillir sur les lieux de la tragédie.

Chargement de l’image Des fleurs et des drapeaux arc-en-ciel déposés après une fusillade près d'un bar LGBT à Oslo. Photo : Getty Images / MARTIN SOLHAUG STANDAL

Parfois grimés aux couleurs de la Pride, souvent en pleurs, d'innombrables anonymes ont déposé des bouquets de fleurs et des drapeaux arc-en-ciel autour du périmètre bouclé par la police.

La marche des Fiertés LGBT , qui devait avoir lieu samedi après-midi à Oslo pour la première fois depuis trois ans à cause de la pandémie, a été annulée sur recommandation des policiers.

Mais le maire d'Oslo, Raymond Johansen, s'est engagé à ce qu'elle ait lieu à une date ultérieure et des milliers de personnes se sont aussi rassemblées pour un défilé spontané aux cris de We're here, we're queer. We won't disappear (Nous sommes ici, nous sommes gais. Nous ne disparaîtrons pas).

Pour rendre hommage aux victimes, la vedette du foot norvégien Ada Hegerberg a, elle, brandi un brassard aux couleurs arc-en-ciel après avoir marqué le premier but lors de la victoire de la sélection féminine, samedi soir contre la Nouvelle-Zélande.

Du président français Emmanuel Macron à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, de nombreux dirigeants étrangers ont condamné l'attaque et assuré la communauté homosexuelle de leur sympathie.