Inflation : quels produits font exploser votre facture à l’épicerie?

Tous les Canadiens le constatent, la facture du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter. Et pas qu’un peu. En mai, les prix des aliments ont connu une hausse de 9,7% comparativement à la même période l’année dernière, selon Statistique Canada. Voici quelques exemples concrets de produits qui coûtent plus cher en 2022 qu’en 2021.

Du côté des protéines, le poulet a connu une forte hausse, passant de 12,58 $ pour un kg de poitrine de poulet à 15,32 $. Le prix du kg de bœuf haché est quant à lui passé de 9,19 $ à 10,82 $. Même la canne de thon est plus dispendieuse qu’en 2021.

Et pour ceux qui pensaient se rabattre sur les produits laitiers pour leur apport quotidien de protéines, la Commission canadienne du lait a approuvé une rare deuxième augmentation du prix du lait pour cette année.

En moyenne, les fruits frais coûtaient 10% de plus en avril 2022, comparativement à avril 2021, et les légumes frais coûtaient 8,2% de plus.

Le prix des légumes congelés reste cependant stable, certains ont même diminué légèrement au cours de la dernière année.

Même le prix des pâtes et de la farine a augmenté au cours de la dernière année. La situation est telle que, le mois dernier, Banques alimentaires Canada a publié un rapport selon lequel un Canadien sur cinq dit manger moins que ce qu’il devrait en raison de l’inflation.

Au niveau des produits du garde-manger, les graisses et huiles comestibles ont enregistré une hausse record de 30%, principalement attribuable à l'augmentation des prix de l'huile de cuisson.

Résultat : si vous mettez tous les produits présentés ci-haut dans votre panier d’épicerie, celui-ci vous coûtera 93,38$, soit 16,25$ de plus qu’en 2021.

Les prix de quelques aliments sont restés stables au cours de la dernière année, dont les pommes de terre, les patates douces, le brocoli, les citrons et les bananes.

L'énergie, le logement, les services et les biens aussi en hausse

Parallèlement, l'inflation touche aussi d'autres secteurs, ce qui contribue à resserrer le budget des Canadiens et à influencer les produits qu'ils peuvent se permettre d'acheter à l'épicerie.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 34,8 % d'une année à l'autre en mai, principalement en raison de la plus forte hausse mensuelle des prix observée depuis janvier 2003, explique Statistique Canada. Comparativement à mai 2021, les consommateurs ont payé 48,0 % de plus pour l'essence en mai à cause de la majoration des prix du pétrole brut, qui s'est aussi traduite par une hausse des prix du mazout et autres combustibles.

Les frais de logement ont augmenté de 7,4 % d'une année à l'autre en mai, ce qui correspond à la hausse observée en avril. Et meubler ces logements coûte aussi plus cher, les prix des meubles ayant augmenté de15,8 % en raison de la croissance des frais d'expédition et des prix des intrants. Les droits tarifaires sur les meubles rembourrés (+22,7 %) importés de la Chine ou du Vietnam introduits au début du mois de mai 2021 ont contribué à la hausse des prix.

Du côté des services, on note une augmentation de 5,2 % en mai 2022 par rapport à mai 2021. Les mesures de santé publique s'étant assouplies, les Canadiens ont opté pour des activités de loisir, ont séjourné dans les hôtels et ont mangé plus souvent au restaurant, mais les prix pour l'hébergement ont augmenté de 40,2 % et ceux pour les aliments achetés au restaurant de 6,8 %.

Avec les informations de Christian Paas-Lang de CBC