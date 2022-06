Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan aura une nouvelle cheffe dimanche

La députée de Regina Lakeview, Carla Beck, et l'avocate métisse de Saskatoon, Kaitlyn Harvey, sont les seules candidates à s’être lancées dans la course. Le congrès débutera vers 13 h et un discours du chef démissionnaire, Ryan Meili, est prévu à 13 h 30.

Chef du parti depuis quatre ans, Ryan Meili a annoncé en février sa démission en tant que chef du parti. En mai, il a annoncé qu’il quittait aussi ses fonctions de député pour la circonscription de Saskatoon-Meewasin, à compter du 1er juillet.

Ce congrès représente une dernière occasion pour le chef sortant de s’adresser aux membres, de dresser son bilan et de fouetter les troupes.

Car pour des observateurs de la scène politique, le NPD de la Saskatchewan est un parti qui se cherche, mené ces derniers temps par un chef qui s'essouffle.

C’est l’analyse qu’en faisait récemment le professeur émérite d’histoire de l’Université de Regina Stephen Kenny.

Au cours de la dernière session parlementaire, Ryan Meili était un mouton dans une arène remplie de lions et le médecin d’un parti qui semble être sous le respirateur artificiel , a déclaré Stephen Kenny lors d’une entrevue.

En date de la mi-mai, la course à la direction a tout de même permis au NPD de recruter 2000 nouveaux membres, pour un total de 7000 membres.

La nouvelle cheffe aura donc du pain sur la planche pour dynamiser le NPD et en faire un adversaire menaçant pour le parti au pouvoir.

Chargement de l’image La députée de Regina Lakeview, Carla Beck, et l'avocate de Saskatoon, Kaitlyn Harvey, lors de leur dernier débat.(archives) Photo : CBC / Adam Hunter

Au cours des forums et des débats qui ont eu lieu pendant la course, les deux candidates ont eu l’occasion d’établir leurs priorités et de montrer comment elles diffèrent l’une de l’autre sur les messages politiques et la manière dont elles comptent diriger le NPD .

Carla Beck affirme miser sur la construction du parti et vouloir en élargir l’effectif. Elle entend également améliorer les volets de la communication et de la sensibilisation au sein de la branche provinciale de ce parti.

Si nous continuons à construire ensemble, nous pouvons gagner , a-t-elle affirmé lors d’un débat récent.

Kaitlyn Harvey, quant à elle, veut s'intéresser de près à la gestion du gouvernement. Arrêtons les conneries et mettons-nous au travail. Nous n'avons pas eu un gouvernement qui était prêt à le faire , a-t-elle déclaré lors du débat.

Dimanche, les membres auront jusqu’à 15 h pour voter et les résultats devraient être dévoilés environ 40 minutes plus tard.