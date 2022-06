La GRC de Kelowna a retrouvé le corps d’une femme disparue près de Mission Creek

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de Kelowna dit que la découverte d'un corps sur une propriété agricole récemment inondée a été identifiée comme celui d'une femme qui a disparu plus tôt ce mois-ci avec son chien dans la région de Mission Creek, en Colombie-Britannique.

La GRC affirme dans un communiqué que les membres de la famille ont été avisés et qu’ils ont confirmé l'identité de la femme.

Chelsea Cordno, 31 ans, et son berger allemand JJ avaient été signalés disparus le 14 juin après avoir prévu de parcourir le chemin Mission Greenway bordant la rivière Mission Creek, qui faisait alors rage en raison des hautes eaux. Ils ne sont jamais revenus.

La police a expliqué que le véhicule de Chelsea Cordno avait été retrouvé garé près du chemin et que des équipes de recherche et de sauvetage, appuyées par un hélicoptère de la GRC et une équipe d'identification médico-légale, avaient parcouru la région pendant plusieurs jours.

La police et le Bureau de la coroner de la Colombie-Britannique ont été appelés sur un champ vendredi près de Mission Creek après qu'un agriculteur ait signalé avoir localisé un corps. La GRC affirme que le chien de Chelsea Cordno n'a pas été retrouvé et qu'il est présumé avoir été emporté par la rivière Mission Creek.