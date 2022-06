Alerte d’orages violents pour Fort Nelson

« Un amas d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte », sont surveillés par les météorologues d'Environnement Canada.

La grappe d'orages violents se trouve au nord de Fort Nelson et se déplace vers l'est à 35 km/h. Les régions au nord et à l'est de Fort Nelson, y compris la route 77 et le parc provincial Maxhamish Lake devraient être touchées dans l'heure suivant l'émission de l'alerte qui a été publiée à 17 h 21.

Environnement Canada conseille au public de s'abriter en cas de phénomène météorologique menaçant.