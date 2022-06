Une clinique d’avortement de l’Outaouais prête à accueillir des Américaines

À la Clinique des femmes de l’Outaouais, on se dit solidaires avec les Américaines. Celles qui voudront se rendre dans la région pour un avortement seront toujours les bienvenues, mentionne la directrice générale Patricia LaRue.

Je pense que ça vient toutes nous prendre au cœur. C’est un droit très important pour les femmes. On est très tristes. Ça nous fait peur.

Chargement de l’image Patricia LaRue, de la Clinique des femmes de l’Outaouais Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Par contre, cela ne se fera pas sans coût. Les avortements sont gratuits pour les Canadiennes qui possèdent une carte d’assurance maladie. Pour les Américaines, cela coûterait entre 705 et 1000 $ selon la méthode choisie. À cela, il faut ajouter les frais pour venir au Canada.

Il y a d’autres états américains qui vont les accueillir. C’est difficile de planifier qui viendra [ici], mais celles qui en auront besoin seront accueillies à bras ouverts , poursuit la femme qui dirige la seule clinique d’avortement en Outaouais.

Patricia LaRue convient toutefois que ces Américaines devront surmonter certaines barrières.

Il n’y a pas de clinique dans toutes les villes du Québec. Les femmes vont devoir voyager plusieurs heures. Le service n’est pas parfait non plus. Il y a encore beaucoup de barrières pour rendre le service plus accessible , convient-elle.

Des citoyennes solidaires

Des femmes rencontrées dans les rues d’Ottawa ont elles aussi tenu à manifester leur solidarité à l’égard de ces femmes du pays de l’Oncle Sam.

Je suis bouche bée. Sans mot. Ce n’est pas possible. Ça me semble impossible , a confié Rachelle de Beausoleil sur l'invalidité de l'arrêt Roe c. Wade.

Je suis un peu effrayée de ce qu'il va arriver, mais je crains plus pour les femmes américaines , a mentionné Charlotte Brault Lorensel.

Un homme, Ron Patterson, a fait preuve de compassion, et semble craindre qu’une telle décision soit prise au Canada à court ou à long terme.

Je me sens mal. Pour moi, c'est injuste. Ça devrait être le choix des femmes. Je suis un peu inquiet que ça devienne un enjeu lors des prochaines élections.

Avec les informations de Rosalie Sinclair