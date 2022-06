Visiter un jardin pour la conservation

Tous les profits de ces visites iront à la fiducie de conservation Massawippi. En premier on veut toujours acquérir des terrains, des fois c’est des dons, des fois c’est des servitudes, mais parfois il faut les acheter, explique la directrice générale de la fiducie de conservation Massawippi, Hélène Hamel. Aussi on construit des sentiers, parce que l’idée du conseil n’était pas juste de conserver les terrains et les garder privés.

C’est vraiment magnifique, c’est un grand terrain , souligne Hélène Hamel. Ce terrain appartient à Patterson Webster, qui a notamment participé à la création de la fiducie de conservation Massawippi.

« La chose la plus importante pour moi, c’est d’avoir l’occasion de montrer la propriété aux gens des Cantons-de-l’Est, c’est vraiment un terrain qui parle de cette partie du Québec. Et c’est une partie du Québec qui me touche vraiment au cœur. Alors je suis contente que tout le monde soit ici, c’est une façon de partager avec les gens les choses que j’ai faites, les choses que j’aime. » — Une citation de Patterson Webster, propriétaire Glen Villa Art Garden.

La première visite de l’été s’est tenue samedi. Trois autres journées sont prévues pour d’autres visites cette année.

Nos attentes, c’est que tout le monde profite de cette belle journée, on est complets, on a vendu plus de 200 billets pour la matinée, et 200 billets pour l’après-midi, puis les gens sont heureux de venir ici et nous sommes heureux de les accueillir , détaille Hélène Hamel.