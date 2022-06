Dans les coulisses de Marguerite à Petit-Saguenay

Alors que la grande première approche à grands pas, l'heure est aux répétitions pour les comédiens de la pièce Marguerite à Petit-Saguenay.

C'est super le fun surtout je dirais c'est le fun de retrouver les gens, souligne le metteur en scène Éric Chalifour. Puis de retrouver le plaisir que les gens du village ont à avoir travaillé sur ce spectacle là parce que c'est comme la synergie d'un village en fait qui reprend vie.

L'œuvre, qui avait été créée en 2019 pour célébrer les 100 ans de la municipalité, avait dû prendre une pause durant la pandémie. Elle effectue donc son grand retour cette année.

Tous sont heureux de refouler les planches dans l'aréna municipal.

Écoute c'est un bonheur total! T'sais on dit dans la vie qu'on a plusieurs familles, j'veux dire nos amis et moi je vois ça comme une famille , mentionne un participant du spectacle à grand déploiement.

C'est une bonne expérience par exemple! J'ai jamais fait ça mais ça fait du bien pour le social! , renchérit un autre.

Chargement de l’image L'équipe du spectacle à grand déploiement se pratique pour une dernière fois avant la première. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

On était là en 2019. On avait hâte de reprendre! Ça fait chaud au cœur , ajoute celle qui porte le chapeau de directrice de la chorale.

Les dizaines de comédiens et chanteurs bénévoles se réapproprient les textes, les marionnettes et les décors.

« C'est sûr que c'est un spectacle qui a beaucoup de manipulations de décors, il y a des marionnettes géantes donc c'est vraiment de se retremper dans ça. » — Une citation de Éric Chalifour, metteur en scène

Dernière édition

Même si cette année sera la deuxième année de vie du spectacle, il a déjà été annoncé qu'il s'agirait de la dernière édition de la pièce.

« Un spectacle de ce type-là, ça a une durée de vie aussi, on ne peut pas faire ça éternellement, spécifie le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France. Il y a La Fabuleuse qui peut faire ça éternellement apparemment mais ce n'est pas tous les spectacles qui sont du même niveau que La Fabuleuse. On aimerait pouvoir faire d'autres événements du même type donc on va voir après par la suite si on adapte le spectacle dans une autre forme ou si on en fait un autre carrément. »

La grande première de la pièce sera le 16 juillet et par la suite, il y aura deux représentations par semaine, les jeudis et les vendredis jusqu'à la mi-août.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.