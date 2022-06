Nouveaux services pour les cyclistes vers Tsawwassen et en centre-ville de Victoria

TransLink précise que son autobus pour vélos fonctionnera pendant l'été entre la station de Bridgeport à Richmond et le terminal de traversier de Tsawwassen. Les autobus modernisés auront une capacité de neuf vélos, sept de plus que les autobus standard, et 18 passagers.

L’autobus suivra l'itinéraire 620, qui est populaire auprès des cyclistes, et disposera de quais de chargement et de déchargement séparés à la station de Bridgeport et à Ladner Exchange. L'affichage sur l’autobus indiquera 900 Bike Bus .

Chargement de l’image Le autobus pour vélos de TransLink ont une capacité de neuf vélos et 18 passagers. Photo : AFP / Justine Boulin/CBC

Du 1er juillet au 5 septembre, l’autobus circulera les vendredis, fins de semaine et jours fériés de 8 h à 20 h, avec des horaires qui s'alignent sur les traversées en ferry. TransLink envisage de faire circuler ces autobus chaque été.

Jordan Knutsen, directeur des opérations pour les terminaux de BC Ferries, affirme que plus de 77 000 vélos ont été transportés indépendamment d'un véhicule sur le réseau au cours de cette dernière année fiscale. Plus de 15 000 de ces vélos ont transité par le terminal de Tsawwassen.

Le PDG de TransLink, Kevin Quinn, affirme quant à lui que ces autobus transportant des vélos s’inscrivent dans la stratégie d'action climatique de l'entreprise. En combinant harmonieusement le vélo et les transports en commun, ce bus pour vélos n'est qu'un des nombreux moyens par lesquels nous réduisons notre empreinte carbone.

Un nouveau service dans le centre-ville de Victoria

Vendredi, la Ville de Victoria a lancé un projet pilote de valet pour vélos, où les cyclistes peuvent garer leurs vélos gratuitement dans un endroit sécurisé à l'hôtel de ville près de la piste cyclable de l'avenue Pandora.

Les cyclistes utilisant le service auront un gardien leur donnant un numéro d'étiquette et leur vélo sera verrouillé. Les trottinettes, poussettes et autres modes de transport actif sont également les bienvenus.

La mairesse Lisa Helps affirme que ce projet pilote est une réponse à l'augmentation significative du nombre de cyclistes dans le centre-ville.

« Les gens veulent venir au centre-ville avec leurs enfants, ils veulent passer la journée ou venir travailler et avoir un endroit sûr et sécurisé pour garder leurs vélos. » — Une citation de Lisa Helps, mairesse, Victoria

Le service de valet fonctionnera de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 20 h 30 le vendredi, de 10 h à 20 h 30 le samedi et de 10 h à 18 h 30 le dimanche.