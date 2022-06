Pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment assimiler tout ça, c'est incroyable , a déclaré le Dr Grant Zazula, paléontologue au gouvernement du Yukon.

Mardi, peu après midi, un jeune travailleur d’une mine était en train de creuser dans la boue à l'aide d'une chargeuse frontale, à Eureka Creek, au sud de Dawson City, au Yukon, lorsqu'il a heurté quelque chose. Il s'est alors arrêté et a appelé son supérieur.

À son arrivée, Brian McCaughan, directeur chez Treadstone Mining, a mis un terme à l'opération sur-le-champ. En moins d'une demi-heure, Grant Zazula recevait une photo de la découverte. Selon le paléontologue, ce jeune mineur a fait la découverte la plus importante en paléontologie en Amérique du Nord .

Cette découverte est celle d’un bébé mammouth laineux entier, le deuxième jamais trouvé dans le monde et le premier en Amérique du Nord.

« Elle a une trompe. Elle a une queue. Elle a de toutes petites oreilles. Elle a le petit bout préhensile de la trompe qu'elle pouvait utiliser pour attraper l'herbe. Elle est parfaite et elle est belle. » — Une citation de Dr Grant Zazula, paléontologue, gouvernement du Yukon

Grant Zazula a commencé à étudier la période glaciaire au Yukon en 1999 et a toujours rêvé d’une telle découverte. Cette semaine, ce rêve est vraiment devenu réalité.

Pour la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin, sur les terres desquels le bébé mammouth laineux a été trouvé, la découverte est tout aussi importante. Nous sommes tous très enthousiastes, y compris les aînés et une grande partie du personnel et des membres , a déclaré Debbie Nagano, directrice du patrimoine du gouvernement des Trʼondëk Hwëchʼin.

Une découverte puis le déluge

Mardi, la Journée nationale des peuples autochtones était un jour férié au Yukon.

Quand le paléontologue a reçu le courriel, il a essayé de contacter toute personne qui pourrait l’aider à Dawson City. Deux géologues, l'un de la Commission géologique du Yukon et l'autre de l'Université de Calgary, ont pu conduire jusqu'à la crique, récupérer le bébé mammouth laineux et faire une description géologique complète et un échantillonnage du site.

« Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une heure après qu'ils aient fait le travail, le ciel s'est ouvert, il est devenu noir, la foudre a commencé à frapper et la pluie a commencé à tomber. Donc, si elle n'avait pas été récupérée à ce moment-là, elle aurait été perdue dans la tempête. » — Une citation de Dr Grant Zazula, paléontologue, gouvernement du Yukon

Chargement de l’image Des citoyens Trʼondëk Hwëchʼin et des représentants du gouvernement du Yukon, de la mine Treadstone et de l'Université de Calgary posent avec Nun cho ga. Photo : Fournie par le gouvernement du Yukon

Le bébé mammouth laineux, nommé Nun cho ga, qui signifie gros bébé animal dans la langue Hän des Trʼondëk Hwëchʼin, mesure environ 140 cm de long, ce qui est un peu plus long que l'autre bébé mammouth laineux trouvé en Sibérie, en Russie, en mai 2007.

Le paléontologue pense que Nun cho ga était âgée de 30 à 35 jours lorsqu'elle est décédée et qu’elle serait morte il y a entre 35 000 et 40 000 ans, vu la géologie du site. Elle est donc morte au cours de la dernière période glaciaire et a été retrouvée dans le pergélisol .

Grant Zazula explique que les géologues qui l'ont récupérée ont vu un morceau de l'intestin de l'animal avec de l'herbe dessus. Le mammouth était probablement à quelques pas de sa mère, mais s'est aventuré un peu, a mangé de l'herbe et bu de l'eau et elle s'est retrouvée coincée dans la boue, pense le paléontologue.

« Il va falloir des jours, des semaines et des mois pour comprendre et il va falloir des jours, des semaines et des mois de travail avec les Tr'ondëk Hwëch'in pour décider de ce que nous faisons et en tirer des leçons. » — Une citation de Dr Grant Zazula, paléontologue, gouvernement du Yukon

Une cérémonie autochtone pour Nun cho ga

Après que Nun cho ga ait été récupérée du site minier, elle a été amenée à un endroit proche où une cérémonie a eu lieu. Dirigée par des aînés Tr'ondëk Hwëch'in, environ une quinzaine de personnes, des membres Tr'ondëk Hwëch'in, des scientifiques, des mineurs et des politiciens, se sont réunies en cercle et ont prié pendant que Nun cho ga était révélée de la bâche dans laquelle elle avait été enveloppée.

C'était très puissant , raconte Debbie Nagano, qui ajoute que les aînés ont béni le bébé mammouth laineux. Peggy Kormendy, une aînée Tr'ondëk Hwëch'in, a eu le souffle coupé lorsque la bâche a été retirée. Nous devons tous la traiter avec respect. Lorsque cela se produira, ce sera puissant et nous guérirons.

Il y a une chose qui se démarque dans la vie entière d'une personne et je peux vous garantir que c'est [cette expérience] pour moi , s'émerveille Brian McCaughan.

Chargement de l’image Un groupe de personnes se rassemble sur le site où Nun cho ga a été découverte à la mine Treadstone à Eureka Creek, au Yukon. Photo : Fournie par Klondike Placer Miner’s Association

Michael Caldwell, paléontologue de l'Université de l'Alberta, qui n'était pas présent à la cérémonie, s'est dit fasciné par la façon dont le temps peut retenir des histoires aussi poignantes. C'est une sorte de miracle préservé dans le présent, une mine d'or scientifique et tout simplement une belle chose. Pour tous les paléontologues, c'est incroyable .

D’après les informations de Michel Proulx et Mike Rudyk