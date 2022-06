Les entreprises de services pour les chiens sont de plus en plus populaires

Alors que les gens retournent au travail et se remettent à voyager, plusieurs comptent sur les entreprises de soins pour les chiens pour les aider à prendre soin de leurs animaux de compagnie.

Lorsque Gina Singh a eu son chien, il y a deux ans, au début de la pandémie de COVID-19, elle ne travaillait pas et les membres de sa famille étaient libre de passer beaucoup de temps avec leur nouvel ami, Polar.

Quand elle a obtenu un nouvel emploi à temps partiel comme directrice des finances pour Tourism Richmond, en novembre 2021, elle a commencé à chercher des services de promenade pour chiens pendant qu'elle et son mari étaient au travail et que les enfants étaient à l'école.

Je me sentais mal parce que nous passions tellement de temps avec lui et puis tout d'un coup, nous étions tous revenus à la routine quotidienne , a déclaré Gina Singh.

Chargement de l’image Polar, le chien de Gina Singh. Photo : Dogs on the go / Facebook

Après quelques mois à essayer différentes garderies pour animaux et différents services de promeneurs de chiens, Gina Singh a déclaré qu'elle avait pu trouver une entreprise qui pourrait sortir Polar deux à trois fois par semaine.

Si je ne les avais pas, je ne sais pas ce que je ferais , a-t-elle déclaré.

Lorsqu'il s'agit de rechercher des services canins, Gina Singh n'est pas seule.

Alors que de plus en plus de Canadiens retournent au travail et prennent des vacances, la demande de services pour chiens, promenades, garderies toute la journée ou pension de nuit, est élevée, disent certains propriétaires d’entreprises.

La compagnie Rover.com, qui propose des services de promenade, de garde d'animaux et de pension dans le monde entier, affirme avoir vu la demande augmenter.

La société a déclaré que ses revenus du premier trimestre de l'année, de janvier à fin mars, avaient augmenté de 137 % par rapport à la même période l'an dernier.

Plus occupé que jamais

Gina Singh utilise une entreprise de promenade pour chiens basée à Richmond, Dogs on the Go!

La propriétaire Kari Hanninen a lancé l'entreprise en 2019. Elle dit qu’elle promenait alors un ou deux chiens une fois par jour. Maintenant, elle emmène deux groupes de six chiens deux fois par jour, généralement dans la zone sans laisse du parc McDonald Beach.

Je dis souvent à mes clients: si vous connaissez votre horaire, faites vos réservations tout de suite, car les journées se remplissent vite , affirme-t-elle.

Dans une entrevue à CBC, elle avait dit l'année dernière qu'elle avait remarqué une augmentation de la demande de services de garde de nuit en Colombie-Britannique quand le gouvernement a autorisé les voyages récréatifs dans toute la province.

Maintenant que les restrictions sur les voyages internationaux, telles que les tests et les exigences en matière de vaccins, sont levées, elle a de nouveau remarqué que la demande augmentait.

Renae Warnock est copropriétaire et directrice générale de Dogtopia, une entreprise basée à Coquitlam, qui offre des services de garderie et de pension pour jusqu'à 100 chiens.

Renae Warnock dit qu'elle a également remarqué une augmentation des demandes de renseignements sur les nuitées avant l'été, et dit qu'environ 50 % des places pour juillet et août sont réservées.

Conseil aux propriétaires

La propriétaire de Dogtopia conseille aux nouveaux propriétaires de chiens qui n'ont jamais utilisé un service de pension de nuit d'essayer d'organiser du temps avec le gardien de chien pour familiariser l'animal avec l'environnement.

Elle dit que de nombreux chiens achetés ou adoptés pendant la pandémie n'ont jamais passé de temps loin de leurs propriétaires, il peut donc être difficile pour eux d'être éloignés de leur maître pour la première fois.

Avec les informations de Ashley Moliere