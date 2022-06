La patience sera de mise dans les aéroports de l’Atlantique cet été

Depuis quelques semaines, on observe une hausse du nombre de retards et d’annulations de vol dans plusieurs aéroports canadiens. L’effet boule de neige affecte aussi les voyageurs dans les aéroports en Atlantique. La patience sera donc de mise.

Des problèmes de recrutement de personnel rendent la reprise des services aériens plus difficile en cette saison estivale.

L’entreprise Vol en retard aide les passagers à se faire dédommager auprès des compagnies aériennes à la suite d'une annulation ou d'un retard.

Depuis quelques semaines, l’entreprise a vu bondir le nombre de réclamations, explique le PDG Jacob Charbonneau.

« C’est un peu une tempête parfaite à travers le Canada au niveau du transport aérien. » — Une citation de Jacob Charbonneau, PDG de Vol en retard

Il y a énormément de retards, énormément d’annulations et il manque du personnel aérien. Cela fait qu’on a énormément de changements d’horaires de dernière minute. Les gens passent énormément de temps dans les aéroports et, souvent, ils ne sont pas informés de ce qui se passe. C’est un peu ça, la situation. Maintenant, on a cinq fois plus de réclamations qu’il y a quelques semaines , explique-t-il.

Perturbations à Moncton et à Halifax

En Atlantique, les aéroports connaissent surtout des perturbations pour les vols en provenance ou à destination des grandes villes comme Toronto.

C’est notamment le cas à l’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

« Ce n’est pas seulement les compagnies aériennes, ce sont toutes les compagnies à l’aéroport. Recruter les personnes est un gros problème , » — Une citation de Courtney Burns , présidente et PDG à l’aéroport Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

De son côté, l’administration à l’aéroport international Stanfield d’Halifax explique dans un communiqué que après deux ans de très peu d'activités de voyage, notre industrie travaille dur pour accélérer rapidement les services afin de répondre à l'augmentation significative de la demande de voyages .

Chargement de l’image Un avion Airbus A220-300 d'Air Canada arrive à l'aéroport international Stanfield d'Halifax. (Archive 2021) Photo : La Presse canadienne

On ajoute que certains des partenaires de l'aéroport sont confrontés à des défis en raison de la pénurie nationale de main-d'œuvre.

Par conséquent, on évalue que les voyageurs des grands aéroports pivots canadiens peuvent subir des retards ou d'autres répercussions sur leur voyage, soutient Leah Batstone, porte-parole de l’administration de l’aéroport international Stanfield d’Halifax.

Manque de personnel à Air Canada

Air Canada explique que la compagnie est touchée par un manque de personnel dans les aéroports. À cela s’ajoutent des problèmes avec le système de gestion des bagages, ce qui force les compagnies aériennes à annuler des vols ou encore à acheminer les bagages avec un certain retard.

Dans un communiqué, Air Canada soutient que les délais de traitement dans les aéroports continuent de se traduire par des retards de vols et, dans certains cas, par des annulations qui peuvent créer un effet boule de neige sur les clients.

« Cela se produit même si nous poursuivons le recrutement et avons à présent 32 000 employés, soit presque autant qu’en 2019, et nous assurons prudemment 80 % de notre horaire d’été 2019. » — Une citation de Relations aux médias, Air Canada

À l’aéroport de Moncton, on espère que la pénurie de main-d'œuvre sera bientôt résorbée à travers le pays.

Nous prévoyons que l'encombrement dans de grands aéroports va s'améliorer dans les semaines à venir grâce à la suppression de l’obligation de se faire vacciner pour travailler dans un aéroport. Je dis aux passagers que l'expérience va s'améliorer, mais ils doivent s’attendre à des retards au cours des prochaines semaines , déclare Courtney Burns, de l’aéroport de Moncton.

En attendant, les autorités aéroportuaires en Atlantique encouragent les voyageurs à éviter de transiter dans les grandes villes, à bien se préparer et à arriver tôt pour leur vol.

D’après un reportage de la journaliste Stéphanie Blanchet