Un incendie suspect détruit l’église de la Première Nation Waterhen Lake en Saskatchewan

L'incendie a été jugé suspect, et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande à toute personne ayant des informations de la contacter.

Le drame a provoqué une certaine tristesse dans la communauté qui perd ainsi un bâtiment construit au début des années 1950.

Selon le père Doug Jeffrey qui dirige trois églises dont l’église Our Lady of the Smile qui a pris feu, plusieurs membres de la communauté ont l’impression d'avoir perdu un ami .

Le père Doug Jeffrey explique avoir reçu un message jeudi, tôt le matin au sujet de l’incendie qui a emporté le bâtiment.

Le texte m'a simplement averti que l'église était en feu et qu'elle était en grande partie détruite.

Selon le prêtre, la communauté en est maintenant à se demander : pourquoi ils ont fait ça à notre église .

Celui qui a fait ça devait être très en colère voire contrarié ou frustré pour faire une telle chose , dit-il.

Lundi, toute la paroisse qu’il dirige devait se réunir dans le cadre d'un processus initié par le pape François afin de se rassembler et de discuter sur les besoins actuels du monde.

Pour l'instant, le père Jeffrey explique qu’une discussion sera menée avec la Première Nation de Waterhen Lake, propriétaire du bâtiment.

Avec les informations de Dayne Patterson