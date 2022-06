Féminaction tient un second camp pour les jeunes skieuses dans la région de Québec

Au printemps 2021, au beau milieu de la pandémie, les deux athlètes ont décidé de créer l'organisme Féminaction.

Nous, notre but, c’est juste d’offrir aux filles un environnement sain, sécuritaire et positif où elles peuvent évoluer en tant que personne et en tant que skieuse , a mentionné Cendrine Browne en entrevue au micro de Guillaume Dumas à l’émission C’est encore mieux l’après-midi , vendredi.

En plus de faire la promotion de la pratique du ski de fond de compétition auprès des filles, les deux Olympiennes souhaitent inciter davantage de jeunes à poursuivre leur carrière dans cette discipline, ce qui constitue présentement un enjeu de taille.

Plus on avançait en âge, moins il y avait de filles sur les lignes de départ. Donc, nous, on essaye vraiment de remédier à la situation. En proposant notre programme, on espère que les filles vont avoir plus de plaisir , explique Cendrine Browne.

Chargement de l’image Laura Leclair (photo) a fait équipe avec Cendrine Browne pour créer Féminaction. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Leur camp d’entraînement, qui a débuté vendredi à Saint-Ferréol-les-Neiges, s’adresse aux adolescentes.

Inspiration

Cendrine Browne, qui a pris part aux Jeux olympiques de Beijing en 2022, espère servir de modèle aux jeunes sportives.

Il n’y a pas de mentors féminines, il y a très peu de coachs féminines, il n’y a pas beaucoup de présence féminine en ski comme dans tous les sports , rappelle-t-elle.

Quelques mois après l’annonce de sa retraite, l'athlète ontarienne de 28 ans veut continuer de s’impliquer dans sa discipline.