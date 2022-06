La Journée équestre de Fabre de retour cette fin de semaine

L'événement rassemble des cavaliers de toute l'Abitibi-Témiscamingue qui doivent relever plusieurs défis.

Il s'agit de plusieurs épreuves de courses de barils, courses en slalom ou d'allers et retours qui pourraient qualifier les gagnants au Festival western de St-Tite.

Notre région attire plusieurs participants. On a beaucoup de cavaliers dans notre région et c'est sûr qu’ils veulent participer, et une fois que tu as commencé les compétitions, c'est un peu une espèce de grosse famille que tout le monde se rejoint à toutes les compétitions. C'est sympathique, c'est familial c'est du fun toute la fin de semaine , explique la présidente Caroline Samson-Pellerin.

En même temps, c'est une compétition tu t'améliores, c'est un défi pour chaque participant, vouloir s'améliorer, gagner. Et c'est quand même des sous en jeux pour ceux qui y tiennent et oui ce sont des entrainements de tous les jours. Ce n'est pas juste tu t'embarques sur ton cheval une fois par mois et tu t'en va en compétition. C'est un animal, c'est un sportif, c'est quand même un très beau sport qui perdure dans notre région , ajoute-t-elle.

La compétition revient en force après deux années de pandémie ou l'événement a eu moins de participants.