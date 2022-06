Deux blessés et trois morts à la suite d’une fusillade à Oshawa

Vers 0 h 45, la police a été dépêchée au restaurant et bar The BLVD, situé au 1812 de la rue Simcoe Nord, à la suite de coups de feu. Les agents sont arrivés sur les lieux et ont identifié 5 victimes souffrant de blessures par balle , explique la police dans un communiqué.

« Un homme a été transporté dans un hôpital local où il a été déclaré mort. Un deuxième homme a été transporté au Toronto Trauma Centre dans un état critique où il a succombé à ses blessures. » — Une citation de Extrait du communiqué de la police

Le service de police indique que les trois autres victimes ont été transportées à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Elles ont depuis quitté l'hôpital.

La police précise qu’elle s'entretient avec des témoins et fournira une description du suspect dès qu'elle sera disponible .

L'unité d’enquête sur les homicides du service de police de Durham appelle les témoins ayant des vidéos ou des informations à se manifester.