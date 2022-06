Le fleuve Saint-Laurent, un lieu historique important

Derrière ce long fleuve se cachent de nombreuses histoires et légendes. Et l’historien Guy Côté est d'avis que trop peu de Québécois connaissent réellement le fleuve. Ça reste un endroit méconnu, le Saint-Laurent est un fleuve, ensuite il devient estuaire et devient golfe. On est lié étroitement au Saint-Laurent. Il joue un rôle important dans nos vies et pour notre économie , raconte l’historien.

Un fleuve de plus de dix mille ans

Bien avant l’arrivée des Européens, le territoire était occupé par les peuples autochtones. Le fleuve leur servait notamment à pratiquer la pêche et à se déplacer. On a appris des peuples autochtones toute une série de pratiques, entre autres concernant la façon de pêcher de nombreuses espèces marines. Il y a des techniques qui nous ont été transférées grâce à eux , précise Guy Côté.

Chargement de l’image L'historien Guy Côté (archives) Photo : Radio-Canada / Audrey Beauchemin

Le fleuve, qui traverse le territoire d’ouest en est, a longtemps été la seule option qui permettait de se déplacer rapidement. Elle a aussi servi au peuplement de la Côte-Nord. Quand Jacques Cartier a baptisé le 11 août 1535 une baie à l’est de Havre-Saint-Pierre, la Baie Saint-Laurent, il ne s’attendait pas à l’importance que le mot Saint-Laurent aurait. Alors, on a profité des nombreux voyages, refuges, dans cette baie pour s’installer ici et là le long du fleuve , explique-t-il.

La navigation, un enjeu important

Le transport maritime sur le fleuve demeure important pour la Côte-Nord. L’historien rappelle qu'il s’agit d’un moyen de relier l’île d’Anticosti et les villages de la basse côte. En dehors de la route blanche l’hiver, c’est le Saint-Laurent qui nous offre cette voie d’entrée, qui nous permet de circuler aisément , indique-t-il.

Chargement de l’image De nombreux navires sillonnent les eaux du Saint-Laurent chaque année (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Cette grande étendue d’eau qu’est le fleuve Saint-Laurent permet d'ailleurs la découverte de nos territoires au reste du monde grâce aux nombreux navires de croisière qui sillonnent les eaux du Saint-Laurent chaque année.

Quel avenir pour le fleuve?

En mai dernier, le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD) et porte-parole adjoint en environnement Alexandre Boulerice, a déposé à la Chambre des communes un projet de loi, nommé Solution Saint-Laurent, qui vise à octroyer un statut juridique au fleuve et ses bassins versants.

Concrètement, ça consiste à créer un comité de surveillance et ces gens-là auraient la responsabilité d’être les gardiens du fleuve. Il serait formé de 11 membres, des gens du gouvernement provincial de l’Ontario et du Québec, des représentants d'organismes à but non lucratif, des groupes environnementaux et des représentants des peuples autochtones de l’Ontario et du Québec , précise-t-il.

Chargement de l’image À l'occasion du dialogue sous le thème «En harmonie avec la nature», le néo-démocrate, Alexandre Boulerice, s’est rendu à New York pour faire part de son projet de loi à l’ONU (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Il y a déjà des projets comme ça en Colombie et au Panama. L’Espagne et la Suisse font aussi des démarches, donc nous aussi on essaye de s'inscrire dans ce mouvement international. » — Une citation de Alexandre Boulerice, chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD) et porte-parole adjoint en environnement

L’une de leurs responsabilités serait de sensibiliser les gens sur la protection du fleuve et de surveiller les projets de développement. Ça permettrait de respecter le droit du fleuve de couler, de continuer à abriter une diversité de faunes et de flores et de les protéger eux aussi , ajoute M. Boulerice.

Il s’agirait d’une première en Amérique du Nord.

Chargement de l’image À l'heure actuelle, le projet de loi n'a pas franchi de nouvelles étapes. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pour sa part, Québec Solidaire a aussi soumis un projet similaire en mai dernier. C'est une démarche qui a débuté il y a plusieurs mois avec l’Alliance Saint-Laurent et l’Observatoire international des droits de la nature. L’objectif est de protéger le joyau qu’est le fleuve Saint-Laurent , soulignait la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Émilise Lessard-Therrien en entrevue à l'émission Boréale 138.

Elle indique qu’il est primordial d’agir maintenant pour la protection du fleuve. Le Saint-Laurent est menacé notamment par le déversement d'eaux usées, par le rejet de contaminants et par la surpêche, énumère la députée.