Ode à l’Acadie remonte sur scène

Ode à l’Acadie a marqué la culture acadienne dès l’écoute de ses premières notes, en 2004. Dix-huit ans plus tard, Isabelle Thériault et ses six compagnons de scène garderont sensiblement intact le spectacle original, de retour pour deux concerts spéciaux pendant le 60e anniversaire du Festival acadien de Caraquet.

Il n’y a eu aucune hésitation quand le producteur d’Ode, Paul Marcel Albert, a contacté chacun des participants de cette grande aventure musicale d’hommage à la chanson acadienne.

Outre Isabelle Thériault, François Émond, Monique Poirier, Nicolas Basque, Christian Kit Goguen, Louise Vautour et Patricia Richard remonteront sur la scène du Carrefour de la Mer de Caraquet, les 9 et 10 août.

« Les gens nous en parlent encore, peu importe où nous allons. Notre objectif était de rendre hommage à la chanson acadienne et aux auteurs-compositeurs-interprètes de chez nous. Beaucoup de jeunes ont découvert tout un répertoire grâce à Ode. Nous avons senti une réelle connexion entre Ode et l’Acadie. » — Une citation de Isabelle Thériault

Ode à l’Acadie est rapidement devenue une œuvre phare de la chanson acadienne en 2004, à l’occasion des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie.

On y retrouve des chansons de mer, d'exil, de révolte, d'amour et d’espoir sous un arrangement modernisé, sans pour autant les dénaturaliser.

Il y a eu quelques versions différentes, soit Carte blanche aux artistes d'Ode, Le Pays d'Ode, Ode en fête et Ode à Noël. Quelques membres originaux ont laissé la place à d’autres artistes.

Il y a aussi deux albums, soit Ode à l'Acadie (2005) et Ode à Noël (2010).

La troupe a effectué plus de 1000 représentations en Acadie, au Québec, en Ontario, en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis et en Afrique.

Frères et soeurs de scène depuis 2004

Ce retour sur scène, le premier depuis 2017, a rapidement convenu à tout le monde, malgré des horaires personnels chargés de sept personnes qui ont pris des chemins différents.

La direction artistique a été confiée à René Cormier alors que la direction musicale sera l’affaire d’Isabelle Thériault.

Les artistes d'Ode à l'Acadie réunis sur scène pour Viola Léger en 2017.

Ode a marqué, oui. Il a fait sa marque sur la scène culturelle et on va jouer essentiellement la version de 2004, même si nous aurions pu ajouter un paquet de nouvelles chansons. Nous présenterons une version plus épurée, sans décor et sans écran géant, et on va revisiter certains textes , a raconté Isabelle Thériault, qui a bien hâte de retrouver ses frères et ses sœurs de scène.

À peine l’annonce a-t-elle été publiée qu’elle a enflammé les réseaux sociaux. Cela laisse donc présager que les deux concerts afficheront rapidement complet. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de possibilité d’y ajouter une autre représentation, soutient Isabelle Thériault, puisque l’horaire ne semble pas le permettre. Mais qui sait…