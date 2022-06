Cataractes - Sea Dogs : le gagnant ira directement en finale de la Coupe Memorial

Le gagnant du duel Cataractes - Sea Dogs terminera la ronde préliminaire en tête du classement général et obtiendra quelques jours de repos avant la finale de mercredi.

Le perdant prendra le deuxième rang et affrontera les Bulldogs de Hamilton en demi-finale lundi. C'est donc dire que les Sea Dogs et les Cataractes, qu'importe l'issu du match d'aujourd'hui, pourraient s'affronter une seconde fois en finale le 29 juin.

On a tellement un bon tournoi jusqu'à maintenant. On joue bien et j'ai confiance en nos chances , a dit l'attaquant des Sea Dogs William Dufour.

Éliminée au premier tour des séries de la Coupe du Président, l'équipe hôte du tournoi de la Coupe Memorial a dû passer près d'une quarantaine de jours sans disputer de match.

C'est sur qu'on était les négligés ici. Edmonton était l'équipe favorite et tu sais, ils sont déjà éliminés. On est fier de notre parcours jusqu'à maintenant, mais on n'a encore rien accompli. Il faut gagner ce soir et mercredi.

Un duel offensif

Les deux équipes savent à quoi s'attendre. Dufour rappelle que les Sea Dogs devront rester loin du banc des pénalités sans quoi, Xavier Bourgault et Mavrik Bourque leur feront payer chèrement leur indiscipline.

Les Cataractes, eux, souhaitent resserrer leur défensive et ne pas se laisser contaminer par le style de jeu des Sea Dogs.

Les Sea Dogs sont habitués à des duels à haut pointage. La question est simple, est-ce qu'on veut s'embarquer dans un match de 7 à 6 qui peut aller d'un côté ou de l'autre? C'est pile ou face. Il faut disputer un match qui respecte notre identité. Un très bas pointage. Normalement, ces matchs-là, on trouve une façon de les gagner 2 à 1.

Étincelant dans la victoire de mercredi (contre les Bulldogs) avec 38 arrêts, Antoine Coulombe sera de retour devant le filet des Cataractes.

Le match commencera à 16h (heure de l'Est).