La Commère Magasin Général ouvre une succursale à Québec

Le concept est le même, mais dans un local trois fois plus grand, situé dans le Méga Centre Lebourgneuf.

La Commère Magasin Général s'adresse à une clientèle nostalgique du passé et se spécialise dans la vente d'articles qu'on ne retrouve que très rarement de nos jours.

Chargement de l’image La succursale de Saguenay se trouve sur la rue Price Ouest, dans le quartier du Bassin à Chicoutimi. Photo : Gracieuseté de Nancy Godbout

La copropriétaire, Nancy Godbout, savait qu'il y aurait un appétit dans la Capitale-Nationale pour ce genre de produits.

Il y a des gens de partout au Québec qui viennent voir la Commère Magasin Général. Les gens adorent ce concept unique. Il y a un engouement, un succès monstre à Chicoutimi. Je suis beaucoup sur réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et surtout Tiktok. J’ai de plus en plus d’abonnés et on me demandait de m’implanter à Québec , précise Mme Godbout.

Les propriétaires voient grand et n’excluent pas la possibilité d'ouvrir d’autres succursales dans la province éventuellement, si leur succès se poursuit.