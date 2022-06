Les fermetures interviennent alors que plusieurs employées de la santé devront partir en vacances et au moment où l'organisation fait face à une importante pénurie de main-d'œuvre.

Le CLSC de Rémigny va fermer les 25 et 27 juillet, celui de Nédélec les 22, 26 et 28 juillet et ceux de Moffet, Belleterre et Laforce ne seront pas accessibles les 1er, 4, 8 , 11, 15 et 18 août.

Les citoyens sont invités à contacter l'hôpital de Ville-Marie pour obtenir les services, indique le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dans sa plus récente infolettre.

Il y a quelques jours, le CISSS mettait en place une nouvelle organisation pour maintenir les services de santé durant la période estivale.