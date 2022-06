L’ex-chef du Parti nationaliste canadien coupable d’avoir agressé 2 femmes à Regina

Jeudi, un jury de 12 personnes a retenu contre lui deux chefs d'accusation d'agression causant des lésions corporelles à la Cour du Banc de la Reine de Regina après 4 jours de procès.

L’incident pour lequel il a été jugé s'est déroulé aux premières heures du matin du 2 novembre 2019.

Selon le procureur de la Couronne Ryan Snyder, les femmes, Allison Tokarz et Amanda Ruschiensky, ont rencontré Travis Patron dans un bar de Regina. À la fin de la soirée, alors qu’elles se trouvaient à l’extérieur, M. Patron leur a proposé de les déposer chez elles. Devant leur refus, il s'est alors mis en colère et a frappé une des femmes, Amanda Ruschiensky, à l'extérieur, puis il l'a frappée à nouveau à l'intérieur , explique le procureur.

Il ajoute que la femme a été renversée et s'est fracturée le poignet. Elle a ensuite reçu un diagnostic de commotion cérébrale et a manqué près de trois mois de travail.

Mme Ruschiensky a souffert pendant un certain temps de troubles de la vision, de maux de tête et autres, et a dû lutter contre la lumière vive , a déclaré M. Snyder. Cela a eu un impact émotionnel important sur elle aussi .

À l’époque des faits, Travis Patron a d'abord été accusé par la police de voies de fait graves, de voies de fait causant des lésions corporelles et de manquement à la probation.

Le verdict dans ce dossier est prévu pour le 20 juillet.

Par ailleurs, l’homme est accusé dans une autre affaire de promotion volontaire de la haine après la publication d'une vidéo prétendument antisémite sur YouTube.

Le Parti nationaliste canadien, que Patron a fondé et dirigé lors des élections fédérales de 2019, n’existe plus depuis la fin du mois de mars 2022.

Avec les informations de Dayne Patterson