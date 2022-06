Bennedict Mathurin : source d’inspiration pour de jeunes joueurs

Comme c'est souvent le cas lorsque des Québécois percent au sein des ligues sportives professionnelles, les succès du Montréalais de 20 ans ont montré aux jeunes joueurs de la province que tout est possible.

Ça n'arrive pas souvent ! C'est vraiment génial. C'est une inspiration pour nos jeunes. Moi, ça fait 35 ans que j'entraîne et dans mon temps, la NBA était inaccessible, loin du Québec et de l'Estrie. Là, nos frontières s'ouvrent et on a de plus en plus de jeunes qui sortent du pays. Ça a été consacré avec Bennedict , a souligné Nathalie Boucher.

« Ça inspire nos jeunes à aller au bout de leur potentiel. » — Une citation de Nathalie Boucher, entraîneuse de basketball

L'entraîneuse croit d'ailleurs que cette sélection des Pacers aura un impact sur les jeunes Québécois, même à l'extérieur des terrains.

« Quand une figure comme ça nous arrive, on l'utilise et c'est vraiment excitant. » — Une citation de Nathalie Boucher, entraîneuse de basketball

J'irais jusqu'à dire que ça incite à rester à l'école. Nous, on se sert de ça. Je suis intervenante dans un milieu scolaire et j'utilise le basketball pour aller au bout du développement des jeunes, les pousser à finir l'école, à se donner des objectifs et des responsabilités, à gagner de l'autonomie , a-t-elle indiqué.

La structure québécoise a ce qu'il faut pour la NBA

Selon Nathalie Boucher, les programmes de basketball de la province ne limitent en aucun cas les possibilités des joueurs qui espèrent un jour devenir des professionnels.

Je pense qu'on a les programmes et les entraîneurs autant chez les garçons que chez les filles. On a ce qu'il faut pour pousser au maximum le potentiel de nos jeunes.

Chargement de l’image Avant d'être repêché, Bennedict Mathurin jouait chez les Wildcats de l'Université de l'Arizona. Photo : usa today sports / Kirby Lee

L'entraîneuse à l'École secondaire du Triolet considère par ailleurs le basketball comme un des sports les plus accessibles.