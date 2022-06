Une fête au bord de la rivière Harricana à Amos

Il s'agit d'un rassemblement de propriétaires de bateaux qui débute en après-midi à la marina d'Amos dans une ambiance musicale.

Les participants vont ensuite remonter le cours d'eau pour s'arrêter au quai Desjardins où aura lieu un spectacle avec de l'animation des présentateurs de disques Marco d’Amos et Rémy de Pikogan.

C'est un rassemblement de propriétaires de bateaux en même temps je voulais inviter la population d'Amos et de la région. Au début je voulais organiser un 5 à 7 sur l'eau, mais ce n'est pas tout le monde qui a un bateau. Donc on s'est dit on va inviter les propriétaires de bateau et les citoyens pourront aussi venir voir le rassemblement, le spectacle sur le bord de l'eau , explique Jérémy Kistabish du comité organisateur.

Pour ce deuxième rendez-vous, Jérémy Kistabish s'attend à une forte affluence notamment des propriétaires de bateaux.