Coupe Memorial: les Bulldogs de Hamilton se faufilent en demi-finale

Avery Hayes et Ryan Winterton ont touché la cible en première période, Marco Costantini a réalisé 40 arrêts et les champions de la Ligue de l'Ontario ont vaincu les Oil Kings d'Edmonton 4 à 2, vendredi soir à la TD Station de Saint-Jean.

Les Bulldogs (1-0-0-2) avaient absolument besoin d'une victoire en temps réglementaire pour devancer les Oil Kings (0-1-0-2) au troisième rang du classement du tournoi.

Chargement de l’image La coupe Memorial a pris un bain de foule, dimanche, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Samedi, le tour préliminaire se conclura avec un duel entre les Cataractes de Shawinigan (2-0-0-0) et les Sea Dogs de Saint-Jean (1-0-1-0). Le gagnant accédera à la finale, tandis que le perdant affrontera les Bulldogs en demi-finale.

Staios est tombé au combat en deuxième période. Il a été victime d'une mise en échec par-derrière de Simon Kubicek. Les Bulldogs ont aussi été privés du défenseur Artem Grushnikov pendant quelques minutes tôt en troisième période, quand il a reçu un violent coup de bâton de Carter Souch à une cheville.

Arber Xhakaj utilisé abondamment

Arber Xhekaj a été utilisé abondamment par son entraîneur-chef Jay McKee dans l'espoir de neutraliser les attaquants des Oil Kings.

Il pourrait jouer 50 minutes tellement il est gros et fort , a déclaré McKee, visiblement enjoué par le travail de l'espoir du Canadien de Montréal.

« Nous nous sommes tournés vers lui en l'absence d'autres joueurs et il jouait de mieux en mieux à chaque présence, a-t-il ajouté. Il voulait écouler l'ensemble des punitions. Nous sommes chanceux de compter sur lui. Il a connu une performance monstre. » — Une citation de Jay McKee , entraîneur-chef des Bulldogs de Hamilton

Les Bulldogs se sont accrochés à leur avance et le gardien Marco Costantini a dû réaliser quelques bons arrêts en troisième période pour fermer la porte quand l'écart n'était plus que d'un seul but. Il a notamment volé un but certain à Brendan Kuny en étirant la jambière droite.

Mason McTavish a inscrit un important but d'assurance avec 6:34 à faire en troisième période. Jake Neighbours a fait mouche pour les Oil Kings avec 2:46 à écouler au cadran, quand ils avaient remplacé leur gardien par un attaquant supplémentaire, ramenant la marque à 3 à 2.

McTavish a ajouté un deuxième but, dans un filet désert, à 19:59.

De la façon dont nous voyons les choses, nous n'avons pas bien joué lors de notre premier match. Nous avons été un peu meilleurs lors du deuxième et nous avons fourni notre meilleur effort du tournoi jusqu'ici ce soir, a dit Xhekaj, auteur de deux aides. Nous voulons continuer à bâtir ainsi jusqu'à ce que nous ayons gagné ce que nous voulons.

Jalen Luypen avait inscrit le premier but des Oil Kings, champions de la Ligue de l'Ouest. Sebastian Cossa a stoppé 32 tirs.

Les efforts des Oil Kings à la Coupe Memorial ont possiblement été minés par l'absence de Dylan Guenther, blessé. Il a été leur meilleur joueur offensif tout au long de la campagne.

Le stage junior de Kaiden Guhle, choix de premier tour du Canadien en 2020, a pris fin avec cette défaite.