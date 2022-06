Exclue du nouveau cabinet de Doug Ford, Lisa MacLeod prend congé

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux vendredi après-midi, Mme MacLeod a déclaré qu’elle suit les conseils de son médecin et de son équipe de soutien médical.

Les dernières années ont été difficiles pour beaucoup de gens. Je sais que je ne suis pas la seule à cet égard. Dans mon cas, ma santé mentale et physique et mon bien-être ont été grandement touchés , peut-on lire dans sa déclaration rédigée en anglais.

« J’ai déjà parlé de certains de mes défis en matière de bien-être. Comme beaucoup de gens peuvent le comprendre, et comme ils peuvent trop bien le savoir eux-mêmes, le maintien de votre santé mentale et physique constitue un défi constant. Il y a des hauts et des bas. Je suis à terre en ce moment, mais je me relèverai bientôt. »