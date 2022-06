Un tireur a tué au moins deux personnes à Oslo lors d’une « attaque terroriste »

Deux personnes ont été tuées et au moins 14 personnes blessées, dont plusieurs grièvement, dans des tirs près de bars du centre d'Oslo dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la police qui a arrêté un suspect et annoncé enquêter sur « une attaque terroriste ».

La fusillade s'est produite aux alentours de 1 h, heure locale à l'extérieur d'un pub, Per på hjørnet, où les deux morts seraient à déplorer, puis devant un club gai attenant, le London Pub, en plein centre de la capitale norvégienne, alors bondé en cette chaude nuit d'été.

La police enquête sur les faits comme un acte terroriste , a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans fournir plus de détails à ce stade.

La marche des Fiertés LGBT qui devait avoir lieu samedi après-midi à Oslo a été annulée. La police avait dans un premier temps indiqué enquêter pour voir s'il y a un rapport entre l'attaque et les événements organisés en lien avec la marche des Fiertés.

Autant que l'on puisse en être sûr à ce stade, il y avait une seule personne derrière les tirs et elle est sous notre contrôle , a déclaré un responsable de la police, Tore Barstad, lors d'un point de presse.

Les effectifs policiers ont cependant été renforcés dans la capitale pour faire face à d'éventuels autres incidents.

La police n'a pas fourni de détail sur l'homme arrêté samedi à 1 h 19, cinq minutes après les premiers signalements. Selon la radio NRK, il était connu des services de police et son domicile a été perquisitionné.

Sur une vidéo filmée par un téléphone portable et diffusée par le journal Verdens Gang (VG), on voit trois policiers maîtriser un homme à terre.

Des civils ont aidé à la capture du suspect ainsi qu'aux premiers soins, selon la police qui a salué une contribution héroïque .

Deux armes ont été saisies. Un témoin interviewé par VG a évoqué l'emploi d'une arme automatique – une information que la police n'a pas confirmée – et parlé d' une scène de guerre .

Il y avait plein de blessés au sol qui avaient des blessures à la tête , a-t-il dit. Selon un journaliste de NRK présent sur place au moment de la fusillade, le tireur est arrivé avec un sac d'où il a retiré une arme avec laquelle il a tiré.

Au petit matin, un sac gisait toujours à terre sur les lieux de la fusillade autour desquels s'affairaient des spécialistes de la police technique et scientifique. La zone, qui est située près du palais de justice, a été quadrillée.

La fusillade à l'extérieur du London Pub à Oslo cette nuit est une attaque horrible et profondément choquante contre des innocents , a réagi le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

Nous ne connaissons pas encore les raisons de cet acte terrible, mais aux homosexuels qui maintenant ont peur et sont dans le deuil, je tiens à dire que nous sommes tous ensemble avec vous , a-t-il écrit sur Facebook.Le tireur avait l'air très déterminé sur où il visait , a raconté à VG une femme témoin de la scène. Selon la police, huit blessés ont été transportés à l'hôpital et six autres pris en charge par une permanence médicale.L'Hôpital universitaire d'Oslo a quant à lui évoqué 19 blessés, huit hospitalisés et 11 traités par la permanence médicale. Leur condition n'est pas connue dans l'immédiat.

Généralement paisible, la Norvège avait été le théâtre d'attaques sanglantes le 22 juillet 2011. Ce jour-là, l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes dans un attentat à la bombe contre le siège du gouvernement à Oslo et une fusillade contre un rassemblement de jeunes travaillistes sur l'île d'Utøya.