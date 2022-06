Toronto FC : Lorenzo Insigne enfin arrivé dans la Ville Reine

Après six mois d'attente, les partisans du Toronto FC ont enfin vu, en chair et en os, le nouvel attaquant vedette de leur équipe de cœur, vendredi : Lorenzo Insigne, fraîchement arrivé de Naples, a été présenté à une foule en liesse dans la Petite Italie.

Insigne, 31 ans, s'était engagé en janvier dernier à rejoindre le Toronto FC le 1er juillet, soit à l'issue de sa saison en Italie. Son contrat avec les Reds est d'une durée de quatre ans.

Le président du Toronto FC, Bill Manning, l'homme responsable de l'arrivée d'Insigne en Major League Soccer, est naturellement celui qui l'a présenté à ses nouveaux supporteurs. Il affichait un large sourire qui n'aurait pas pu être plus grand selon lui.

Pas bien plus grand, c'est sûr! C'est un grand jour pour notre club et pour notre ville. C'est une journée qui va changer à jamais notre club. Nous avons mis la barre encore plus haut , a-t-il confié en entrevue à Radio-Canada.

« Je pense qu'à partir de maintenant, vous allez voir plus d'équipes de la MLS attirer de grands joueurs européens qui sont encore dans leurs belles années. […] Aujourd'hui marquera le début de cette nouvelle tendance. » — Une citation de Bill Manning, président, Toronto FC

Insigne est assurément le plus grand nom mis sous contrat par le Toronto FC, un club qui a pourtant misé sur les attaquants Jermain Defoe, Jozy Altidore et Sebastian Giovinco. Il est, de plus, encore dans la fleur de l'âge, lui qui a inscrit 11 buts en 32 matchs lors de sa dernière saison en Serie A italienne. Il a aussi contribué à la victoire de l'Italie à l'Euro en 2021.

Selon la presse italienne, l'attaquant surnommé le Magnifique touchera quelque 12 millions de dollars américains par saison à Toronto. Il sera le joueur le mieux rémunéré de la MLS et de loin.

Insigne touchera quatre millions de plus que Xherdan Shaqiri, du Fire de Chicago, qui vient au 1er rang du classement des salaires de la ligue en date du 15 avril dernier.

J'ai suivi le club à travers les bas, mais aussi, et heureusement, à travers les hauts et je crois que [ce joueur] va nous permettre de revenir au sommet et ça ne pourrait être plus excitant , a dit Andrew Short, un abonné de saison du Toronto FC.

Je regarde ce joueur, à la télévision et en personne, depuis au moins 10 ans. Je l'ai idolâtré. Et donc, je ne pouvais pas croire qu'il était à cinq pieds devant moi. Je ne sais honnêtement pas comment décrire ce sentiment. Je tente encore de digérer la chose , a pour sa part lancé Carmine Guadagno, du club de supporteurs Napoli Toronto voué à l'équipe dont Insigne était capitaine jusqu'à tout récemment en Italie.

Seulement l'an dernier, il a inscrit plus de buts et plus d'aides que tout autre ailier gauche dans le monde entier. Un an plus tard, il jouera pour le TFC. Attendez-vous à des buts, des aides, des jeux en phase arrêtée, des moments incroyables dont vous vous souviendrez toute votre vie. Il donnera aux partisans du TFC ce qu'il a donné à ceux de Napoli ces 10 dernières années , a averti Mohamed Salad, un partisan britannique de Napoli en visite à Toronto.

Insigne s'est adressé aux amateurs dans la Petite Italie dans sa langue maternelle, l'Italien. Il rencontrera les journalistes lundi dans le cadre d'une conférence de presse formelle au BMO Field.

Criscito en renfort également

Chargement de l’image Domenico Criscito était capitaine du club de Gênes, en Italie, jusqu'à tout récemment. Photo : Associated Press / Tano Pecoraro

Bill Manning a également confirmé à Radio-Canada qu'il a finalisé l'embauche du défenseur Domenico Criscito, 35 ans et capitaine de Gênes en Serie A. Il rejoindra le Toronto FC dans une semaine.

Après Insigne et Criscito, un autre joueur italien pourrait rejoindre le TFC dans les semaines à venir, a-t-on aussi appris. Manning n'a pas caché ses intentions d'embaucher au moins trois joueurs au cours de la fenêtre estivale des transferts qui débute.

Le Toronto FC occupe le 12e rang du classement dans l'Est de la MLS après 15 matchs. Il présente un dossier de quatre victoires, trois matchs nuls et huit revers.

Cependant, seuls huit points le séparent des trois dernières places donnant accès aux éliminatoires, occupées par le CF Montréal, le FC Cincinnati et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.