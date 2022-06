Une clinique pour tous les autochtones à Québec

Dès lundi, deux infirmières et une médecin prodigueront des soins à la clinique Nitnat (qui signifie chez nous en innu), mise en place par le Centre d’amitié autochtone de Québec (CAAQ). Elle s’adresse à tous les autochtones sans distinction et est l’aboutissement de plusieurs années de projet.

Différents services de soins sont déjà proposés à Wendake, mais comme le souligne l’infirmière clinicienne Kathy Lainé-Grondin, ils sont réservés aux Wendats. Au 40, rue Morissette, ce ne sera pas le cas.

Au Centre d'amitié autochtone de Québec, ainsi qu'à la clinique Nitnat, nos services et nos soins sont offerts à tous les autres Premières Nations et Inuits qui vivent ou sont de passage dans le milieu urbain de Québec , renseigne Oronhya Nijiatsi, la responsable de la clinique.

Celles et ceux qui consulteront dans cette clinique auront droit à tout ce qu’on retrouve habituellement dans un CLSC : prélèvements, suivi de maladies chroniques, éducation sexuelle… En plus des soins, l’accent sera aussi mis sur la prévention.

Une clinique pour les autochtones, par des autochtones, cela reste nécessaire, considère l’infirmière.

Plusieurs fois refusé

Certains autochtones qui se retrouvent dans le système de santé général se sentent perdus. Ils ont l’impression de ne pas être compris. Ça va vite, c’est grand. Ils sont soignés en français, qui n’est pas toujours leur langue première. Ça a de quoi être déstabilisant.

Kathy Lainé-Grondin s’y engage : À la clinique, on va prendre le temps et on peut avoir recours à des interprètes qui parlent tout type de langues autochtones.

Plusieurs fois, le CAAQ a présenté son projet de clinique en vue d’obtenir un financement public; plusieurs fois, il a été refusé. L’affaire Joyce Echaquan a fait bouger les choses. Ça prenait un drame pour faire bouger les choses , constate la praticienne.

La clinique Nitnat est reconnue par la RAMQ . Celles et ceux qui s’y rendront pour se faire soigner seront donc couverts par la régie d’assurance maladie.

D’après les informations recueillies par Guillaume Dumas