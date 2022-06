Inauguration des nouveaux locaux de la Société canadienne-française de Prince Albert

Ce déménagement permettra, entre autres, de mieux desservir les Fransaskois, d'organiser plus facilement des activités et de centraliser davantage les services francophones à Prince Albert.

Si elle a de nouveaux locaux, la SCFPA est toujours dans le même immeuble.

Les bureaux administratifs se trouvent dorénavant à l'étage tandis que le rez-de-chaussée servira d'espace événementiel, avec une cuisine, un bar, une salle de spectacle et une bibliothèque.

Selon la directrice générale de la SCFPA, Soraya Ellert, ce réaménagement et cet agrandissement répondent à un besoin d'espace pour organiser les activités.

On se trouvait un peu serrés, maintenant on a plus de place, donc l’administration est carrément au deuxième étage, précise-t-elle. Donc ça fait plus convivial pour accueillir les gens.

Chargement de l’image Plusieurs personnes ont fait le déplacement pour assister à l'inauguration des nouveaux bureaux de la Société canadienne-française de Prince Albert, le 24 juin. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

L'organisme a dû faire appel à une aide extérieure dans le cadre de ce déménagement. Soraya Ellert indique qu'elle a pu effectuer ces travaux avec le soutien de quelques bénévoles. Ce sont eux qui ont déménagé les meubles.

La SCFPA espère organiser un spectacle par mois dans ces locaux. Elle envisage également offrir aux aînés fransaskois l'occasion de se rassembler dans le cadre de cafés-rencontres.

Avec les informations de Geneviève Patterson