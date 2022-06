Maladie de Lyme : la tique se propage au Québec

Transmise chez l’humain via une piqûre de tique infectée à la bactérie Borrelia, la maladie de Lyme ne semble épargner aucune région du Québec. L’Estrie est davantage touchée, les régions de l'Outaouais et de la Montérégie également, mais les tiques se propagent de plus en plus. Et avec les changements climatiques, le Dr Amir Khadir, microbiologiste et infectiologue au CHUM s’attend à ce que la maladie migre davantage vers le nord. Parce que les petits mulots, les souris à pattes blanches, le chevreuil qui est porteur de ses tiques-là migrent tous vers un climat plus tempéré , assure-t-il.

Si les tiques se retrouvent souvent en forêt, elles peuvent toutes aussi bien se situer dans des milieux plus urbains où l’herbe est plus longue et pas seulement lors des périodes les plus chaudes indique Carl Dubois, vice-président de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Dès que le mercure approche zéro degré, les tiques sont présentes dans nos forêts, dans nos jardins, alors il faut rester vigilant dès la fin de l’hiver et jusqu’en décembre , mentionne-t-il.

Corps médical peu outillé

Pour Catherine Breton, qui est atteinte de la maladie depuis 2004, recevoir un diagnostic de la maladie de Lyme a été un véritable parcours du combattant qui aura duré près de 15 ans.

Chargement de l’image Catherine Breton a contracté la maladie de Lyme en 2004. Photo : Radio-Canada

Fatigue continuelle, faiblesse musculaire, migraine, malgré des symptômes reliés à la maladie de Lyme, Mme Breton aura obtenu à plus d’une reprise un diagnostic de sclérose en plaques. Mais ce pronostic ne correspondait pas à tous ses problèmes.

C’est finalement après avoir entendu parler de la maladie pour la première dans les médias que Mme Breton a compris qu’elle en était atteinte. J’ai réalisé, au mon Dieu, tous mes problèmes de santé découlent de ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit ça , s'exclame-t-elle.

Si Catherine Breton est aujourd’hui suivie par le Dr Khadir, c’est au Nord-Est des États-Unis, lieu de l’épicentre de la maladie, qu’elle a reçu le bon diagnostic d’un médecin de l’endroit en 2018.

Pour le microbiologiste et infectiologue de Montréal, c’est le manque de ressources attribuées à la recherche de cette maladie qui peut en partie expliquer des résultats faux négatifs , que certains patients comme Catherine Breton ont reçus. Nos outils de diagnostic c’est encore ceux d’il y a 30 ans lorsque j’étais sur le banc d’école, ils ne sont pas très bons. , explique M. Khadir.

Prévenir l’infection

Selon M. Dubois, de l'Association québécoise de la maladie de Lyme, on pense à tort que ces acariens préfèrent piquer sur les jambes ou le bas du corps. Les tiques adorent les endroits qu’on ne suspecterait pas comme derrière les oreilles, à l’aine, derrière les genoux, les coudes, en dessous des aisselles . Il est donc souhaitable de bien s'examiner après une randonnée, affirme-t-il.

Lors d'une randonnée il est recommandé de : Utiliser du chasse-moustique

Être vêtu d'un pantalon long et d'un chandail à manches longues

Porter son bas de pantalon sous ses chaussettes

Porter des vêtements de couleur pour bien repérer la tique

En cas d’infection

La très grande majorité des patients finissent par guérir d'eux-mêmes, affirme le médecin, mais il est recommandé d’agir à la suite d’une piqûre le plus rapidement possible. Il faut retirer la tique et se rendre en pharmacie. Les pharmaciens sont d’ailleurs maintenant autorisés à prescrire la première dose de la médication à administrer dans les 48 à 72 heures après une piqûre. S’il s’avère trop tard, les médecins peuvent prescrire un traitement de deux semaines qui permet de guérir la plupart des gens , selon Dr. Khadir.

Chargement de l’image Le Dr Amir Khadir, microbiologiste, infectiologue et l'un des rares médecins au Québec à suivre des patients atteints de la maladie de Lyme. Photo : Radio-Canada

Certaines personnes comme Catherine Breton sont moins chanceuses, et vivent à long terme avec des symptômes de la maladie. C’est pourquoi le mois dernier, Québec a annoncé que des cliniques spécialisées en COVID longue et en maladie de Lyme verront le jour dans plusieurs régions.

Aucune date de mise en place n’a toutefois été annoncée.