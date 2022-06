Le quartier Rossdale, au centre-ville d’Edmonton, pourrait radicalement changer de visage

Un réseau de transport visant à rendre les routes plus sûres pour tous les modes de transport : des trottoirs plus larges, des passages pour piétons et une piste cyclable à double sens. Ce sont les grandes lignes du plan de refonte du quartier Rossdale dévoilé plus tôt cette semaine par la Ville d’Edmonton.

Les changements envisagés par les autorités municipales s'étendent jusqu’aux 101e Rue et 105e Rue et englobent Bellamy Hill, Rossdale Road et les 96e Avenue et 97e Avenue, au centre-ville de la capitale albertaine.

Il est prévu, par exemple, de transformer la rue Rossdale Road en une rue sans trottoir semblable à un parc qui pourrait accueillir des festivals et des camions restaurateurs.

Le plan prévoit aussi de grands boulevards pour offrir plus de commodités aux navetteurs, des rues offrant des connexions avec des ruelles dans tout le quartier et avec accès à la future promenade Touch the Water.

Un projet très attendu

Dónal O'Beirne, un résident de North Rossdale, a hâte de voir le projet se réaliser. L'un des défis de Rossdale est que c'est un désert alimentaire. Il n'y a rien à manger ici, il n'y a rien à faire ici , a-t-il relevé dans une entrevue à CBC/Radio-Canada.

Selon lui, s’il se réalisait, le projet transformerait positivement le quartier, au grand bonheur de ses résidents. D’autant plus que Rossdale, en plus d’être un quartier charnière et au carrefour de plusieurs itinéraires urbains, est un quartier charmant , note-t-il.

L'ancien conseiller municipal Ben Henderson est également impatient. Les gens répètent depuis longtemps leur souhait d’avoir un endroit pour pouvoir descendre à la rivière et prendre un café ou prendre un repas, dit-il. Ce serait évidemment un endroit parfait pour cela.

Le quartier Rossdale à Edmonton

Qui risque de ne pas voir le jour dans l'immédiat

Le projet risque toutefois de prendre du temps. Le personnel municipal qui y travaille avise qu’il faudra l'approbation du conseil et du financement. Un financement que la conseillère politique principale de la Ville, Avril McCalla, prévoit demander lors d’une prochaine rencontre budgétaire concernant les investissements pour la période de 2023 à 2026.

Bien que la zone ciblée par le projet soit définie dans le plan d'urbanisme comme une zone de croissance prioritaire , le projet, notamment en ce qui a trait à la refonte du réseau routier, pourrait prendre de 10 à 15 ans , et ce, même en cas d' approbation du financement cette année , prévient Mme McCalla.

En attendant, la Ville a organisé jeudi une séance d'information virtuelle qui a permis au public de poser des questions sur le plan. D’autres séances d'information publiques sont prévues au cours des prochaines semaines, cette fois-ci en personne.

Un sondage, qui sera disponible en ligne jusqu’au 11 juillet, permettra également de recueillir des commentaires au sujet du plan.

Avec les informations de Natasha Riebe