Alertes d’orages violents dans le sud-est du Manitoba

Environnement Canada lance une alerte d’orages violents dans des régions du sud-est du Manitoba, qui vont de Morden et Portage la Prairie jusqu’au parc provincial du Whiteshell.

Les météorologues de l'agence fédérale ont repéré des zones d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie torrentielle .

La municipalité rurale de Montcalm ainsi que les village de Sainte-Agathe, de Saint-Adolphe et de Notre-Dame-de-Lourdes, entre autres, se situent sur le trajet de ces orages qui se déplacent lentement, selon Environnement Canada.

Régions visées par les alertes d’orages violents Morden, Winkler, Altona, Morris

Portage la Prairie, Headingley, Brunkild, Carman

Sprague, forêt provinciale Northwest Angle

Steinbach, Saint-Adolphe, Emerson, Vita, Richer

La population doit se mettre à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche et faire preuve de prudence. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Il est recommandé d’allumer les phares lorsque la visibilité est réduite et de garder une distance sécuritaire entre les véhicules.

La grosse grêle et les vents violents peuvent aussi causer des blessures et des dommages, rappelle l’agence environnementale.

Des veilles d’orages violents sont par ailleurs en vigueur sur les autres régions du centre-sud et de l’est de la province, y compris la ville de Winnipeg.

On peut suivre l’évolution de la situation  (Nouvelle fenêtre) sur le site web d’Environnement Canada.