Pierre Poilievre à la conquête du Québec le jour de la Saint-Jean

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur était de passage à Trois-Rivières à l'occasion de la Saint-Jean. Pierre Poilievre a profité de la fête nationale pour courtiser les Québécois en vue des prochaines élections. Il a promis de défendre la nation québécoise et de préserver la langue et la culture québécoises une fois parvenu au poste de premier ministre.

Près de 400 partisans, sympathisants et membres du Parti conservateur, dont l'ancien maire de Trois-Rivières Yves Lévesque et le député Pierre Paul-Hus étaient présents à l'hôtel Delta où les conservateurs organisaient un rassemblement.

Yves Lévêque présente son hôte comme le choix à faire pour permettre au Canada d'avancer. Je suis convaincu que ça va être la meilleure personne pour nous représenter, pour faire respecter la liberté de parole, de choix et d'orientation culturelle , dit-il.

Dans son discours, Pierre Poilievre dit vouloir donner plus d'autonomie au Québécois en matière de santé, d'immigration et d'économie entre autres. Il promet de faire appliquer la liberté d'expression, faisant du Canada le pays le plus libre au monde.

« Vous ne devriez pas faire face à la censure du gouvernement sur ce que vous pouvez dire et lire sur Internet. » — Une citation de Pierre Poilievre, candidat à la chefferie du Parti Conservateur

Vous devez être maîtres chez vous , lance-t-il, promouvant une économie forte et la réduction des taxes. Il veut que les Québécois soient à la fois créateurs et gardiens de leur propre richesse.

Nationalisme et patriotisme

Le nationalisme québécois et le patriotisme canadien vont de pair, soutient Poilievre, estimant que le Québec représente l'essence même du Canada. Il se dit fier d'avoir voté pour la reconnaissance de cette nation.

Par ailleurs, le candidat s'érige contre ce qu'il appelle le politiquement correct, critiquant le fait qu'en dehors du Québec des statues sont déboulonnées. Il veut restaurer la liberté de pensée.

On s'excuse trop de notre histoire. On fait tomber des statues. Le politiquement correct est trop présent ailleurs au Canada.

Pierre Poilievre dénonce par ailleurs les difficultés éprouvées par les Canadiens pour renouveler leur passeport. Le peuple a trop attendu , dit-il, promettant de mettre un terme à cette situation.