Changement de garde pour deux chambres de commerce de l’Abitibi-Témiscamingue

Directrice des communications stratégiques et des relations avec le milieu pour la minière Eldorado Gold, Valérie Gourde siège au sein du conseil d’administration de la CCVO depuis neuf ans.

« J’ai acquis une certaine connaissance de nos enjeux socio-économiques, du dynamisme de notre communauté d’affaires. Après neuf ans, je trouvais que c’était le temps de briguer la présidence. » — Une citation de Valérie Gourde, nouvelle présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or

Chargement de l’image Après neuf ans d'implication au sein du conseil d'administration, Valérie Gourde succède à Jérémi Fournier à la présidence de la Chambre de commerce de Val-d'Or. (Archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Questionnée sur sa façon dont elle désire contribuer à la deuxième phase de revitalisation du centre-ville de Val-d’Or, Valérie Gourde a répondu vouloir accompagner les commerçants.

« D’une part, écouter les besoins et préoccupations de nos entreprises et commerçants, c’est la priorité. Ensuite, on travaille en concertation et en collaboration avec nos différents partenaires, dont la Ville de Val-d’Or », a-t-elle précisé lors d'une entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

Créer du momentum

L’ancien journaliste et agent de développement à la Municipalité de Landrienne, Mathieu Proulx, a pour sa part succédé jeudi à Lyse Dubois à la direction générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi (CCICA).

« J’aime savoir qu’on vit bien ici, qu’on augmente tout le temps la qualité de nos services, de nos événements, de nos projets et je pense qu’avec la communauté d’affaires, je peux bien faire les choses. » — Une citation de Mathieu Proulx, nouveau directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi

Chargement de l’image Le nouveau directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, Mathieu Proulx. Photo : Facebook CCICA

Mathieu Proulx désire rallier la communauté d’affaires d’Amos et des environs.

« On va aller de l’avant, on va essayer de créer un momentum, de concerter les gens sur un objectif commun. C’est quelque chose qui m’allume beaucoup plutôt que de se diviser », note-t-il.