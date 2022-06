Saisie d’armes à feu et arrestation de quatre personnes à Val-Bélair

L’opération menée par des enquêteurs du projet MALSAIN et d’autres unités du module des crimes en réseaux du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a permis d’arrêter Marc-Antoine Brisebois-Marin, deux autres hommes et une femme.

Seul Brisebois-Marin demeure détenu, à l’heure actuelle. Les trois autres suspects ont été relâchés, ont indiqué les autorités par voie de communiqué.

Aucun suspect n’a toutefois été arrêté pour l’incendie criminel, précisent les autorités.

En plus de deux armes à feu, les policiers ont saisi deux pistolets à air comprimé, ainsi que plus de 280 grammes de cocaïne, des appareils cellulaires, des listes de comptabilité et des sachets destinés à la revente.