Le Festival Fjord en fête de Sacré-Cœur revient en force cette année

Plusieurs activités sont au menu pour les deux jours du festival dans ce village de la Haute-Côte-Nord. Une foire des artisans, un tournoi de baseball, un rallye pédestre, un cours de danse latine et des feux d’artifice sont prévus vendredi soir.

La Sacré-Course s’est tenue vendredi matin en marge du festival et a rassemblé plus de 50 coureurs. Cet événement a permis d’amasser un don de 1800 dollars au profit de Fibrose kystique Canada, section Saguenay.

Ça rallie la communauté. Après deux ans de pandémie, les gens ont hâte de sortir, ils ont hâte de se voir et de profiter de la vie comme on le faisait avant , mentionne Nancy Lamontagne, coordonnatrice en loisir, culture et tourisme et agente de développement communautaire pour la municipalité de Sacré-Cœur.

Les festivités se poursuivent samedi autant pour les petits que pour les grands, avec une vente-débarras, des jeux gonflables et un beach party pour conclure le tout.

Nancy Lamontagne, explique que l’organisation a décidé de tenir l’événement la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste dans le but de recréer une ambiance festive.

On voulait créer quelque chose de très festif pour faire sortir les gens. On le sait, la fête nationale c’est un long congé, les gens ont plus de temps et ils sont plus disposés à la fête , soutient Nancy Lamontagne.

Le musicien Keven Landry a foulé les planches jeudi soir pour la soirée de la Saint-Jean-Baptiste à Sacré-Cœur. Environ 350 personnes ont assisté au spectacle avant de se rassembler autour d’un feu de joie. Les gens ont répondu présents, malgré la température qui était plus ou moins adéquate , souligne la coordonnatrice.

Depuis 2018, la municipalité de Sacré-Cœur soutient financièrement le Festival Fjord en fête, mais l’année prochaine, son statut changera pour celui d’un organisme à but non lucratif.