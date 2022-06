Avortement : Hollywood dénonce la décision de la Cour suprême américaine

De nombreuses personnalités du monde artistique américain et des associations professionnelles hollywoodiennes ont fortement réagi contre la décision de la Cour suprême des États-Unis d’invalider l'arrêt Roe c. Wade , enterrant ainsi le jugement de 1973 qui protégeait le droit à l'avortement à l'échelle nationale. Des entreprises de divertissement, notamment Netflix et Disney, ont garanti à leur personnel le remboursement des frais de déplacement en cas d’avortement.

Taylor Swift, Bette Midler, Danny DeVito et Patricia Arquette sont parmi les vedettes qui ont dénoncé la décision de la Cour suprême.

Je suis absolument terrifiée à l'idée que nous en soyons là : qu'après des décennies de lutte pour garantir aux femmes le droit de décider ce qu’elles font avec leurs corps, l’annonce d'aujourd'hui nous l’enlève , a écrit sur Twitter la chanteuse Taylor Swift.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ils l'ont fait. Ils nous l’ont fait! , a écrit et répété en lettres majuscules Bette Midler. Comment ont-ils osé? La Cour suprême est absolument sourde à la volonté et même aux besoins réels du peuple américain , a-t-elle ajouté.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L’acteur Danny DeVito a écrit quatre mots sur Twitter : La Cour suprême, mon œil.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La comédienne Patricia Arquette a qualifié la nouvelle de désastre absolu tout en soulignant la décision de la Cour suprême, jeudi dernier, de déclarer inconstitutionnelle une loi centenaire de New York sur le port d'armes dissimulées. De donner aux gens le droit de porter des armes à feu, à enlever aux femmes le droit de gérer leur corps , a-t-elle écrit. Nous n'avons pas réagi, pourtant nous l'avons vu venir .

Le groupe Pearl Jam a publié une vidéo sur Instagram accompagné de ce message : Personne, ni le gouvernement, ni les politiciens et politiciennes, ni la Cour suprême ne devraient empêcher l'accès à l'avortement, au contrôle des naissances et aux contraceptifs. Les gens devraient avoir la liberté de choisir. La décision d'aujourd'hui a un impact sur tout le monde et elle affectera particulièrement les femmes démunies qui ne peuvent pas se permettre de voyager pour accéder aux soins de santé.

La comédienne Sophia Bush a souligné le fait qu’interdire l’avortement ne mettra pas fin à l’avortement, mais seulement à l’interruption de grossesse faite de manière sécuritaire. Il ne s'agit pas de la vie. Il s'agit de contrôle. Ces enfoirés.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

De son côté, l’actrice Alyssa Milano a soutenu que cette décision aura des conséquences mortelles, notamment sur les personnes de couleur qui sont plus touchées par la mortalité maternelle. Si l'avortement est interdit dans tout le pays, les décès liés à la grossesse pourraient augmenter de 21 % dans tout le pays, et de 33 % chez les femmes noires , a-t-elle écrit sur Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Quant à l’écrivain Stephen King, il a écrit : C'est la meilleure Cour suprême que le 19e siècle ait jamais produite.

Viola Davis, Shonda Rhimes, Hillary Clinton, Michelle et Barack Obama, Aisha Tyler, John Cho, Wilson Cruz, Billy Eichner et Yvette Nicole Brown sont aussi parmi les personnalités qui ont dénoncé la décision de la Cour suprême des États-Unis

Les assurances des entreprises de divertissement

Par ailleurs, les grandes sociétés hollywoodiennes, notamment Disney, Warner Bros Discovery, Comcast et Paramount, se sont engagées à couvrir les frais de déplacement de leurs employées qui souhaitent se faire avorter.

Sony a fait savoir à son personnel aux États-Unis que ses plans médicaux par l'intermédiaire d'Aetna fournissent des soins complets – y compris le remboursement des déplacements s'ils sont nécessaires pour accéder aux services disponibles.

Netflix a déclaré qu'elle offrait un montant de 10 000 dollars américains (13 000 dollars canadiens) pour rembourser des frais de déplacement pour un traitement contre le cancer, une transplantation, un changement de sexe ou un avortement. Et ce, pour le personnel à temps plein aux États-Unis.

Des associations professionnelles inquiètes

La Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a promis de se battre pour protéger le droit des femmes à choisir . Toute personne qui croit au droit des femmes de prendre leurs propres décisions en matière de santé devrait être indignée par la décision archaïque et dangereuse d'aujourd'hui , a-t-elle fait savoir par communiqué

L’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE) a également critiqué la décision de la Cour suprême, la qualifiant de décision scandaleuse et de l'une des pires contractions des libertés de l'histoire moderne des États-Unis .

L'Actors' Equity Association a aussi joint sa voix au concert de critiques envers la Cour suprême américaine.