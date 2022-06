Le pape à Québec : des hôtels déjà complets à Sainte-Anne-de-Beaupré

Celles et ceux qui aimeraient dormir au Motel Condo Charley, sur le boulevard Sainte-Anne, dans un mois ont intérêt à avoir déjà réservé, sinon ils devront revoir leurs plans.

J’avais encore une ou deux chambres avant que la visite du pape ne soit confirmée, jeudi. Elles sont parties dans la journée. On n’a plus rien de libre pour les 27 et 28 , renseigne Michael Lachance, le copropriétaire.

Les employés mobilisés

Celui-ci s’attend à ne pas chômer dans quelques semaines.

La ville va être pleine. Il y aura beaucoup d’achalandage. Les gens vont chercher à se stationner sur notre terrain. On va devoir surveiller ça.

En prévision, Michael Lachance a mobilisé ses troupes. Toute l’équipe va être là.

Chargement de l’image À cause de problèmes aux genoux, le souverain pontife peine à marcher. Photo : AP / Alessandra Tarantino

L’industrie touristique s’agite, et pour cause. Ça s'est confirmé à la dernière minute, donc il y a beaucoup de logistique à finaliser , déclare Robert Mercure, le directeur de Destination Québec cité.

Il s'attend à ce que le taux d'occupation des hôtels dépasse les 80 %, en expliquant que si le 100 % n’est pas atteint, ce ne sera pas en raison de la demande, mais bien parce que la pénurie de main-d'œuvre empêche de remplir certains établissements au maximum de leur capacité.

Un moment historique pour le sanctuaire

Les commerçants ne sont pas les seuls à être sur le pied de guerre. Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est en pleine ébullition. Son recteur, le père Scott Katzenberger, n’imaginait pas un jour accueillir un souverain pontife.

Maintenant que c’est avéré, il en trépigne d’impatience. Je suis très heureux. Ce sera un moment historique pour nous.

Chargement de l’image Le recteur de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, le père Scott Katzenberger, indique que les fidèles du sanctuaire sont heureux et impatients d'accueillir le pape François, le 28 juillet. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Comme beaucoup, le père Katzenberger se demandait si le pape allait bel et bien venir comme annoncé en mai, dès lors qu’il souffre de problèmes de santé qui limitent ses déplacements et qui l’ont contraint d’annuler un voyage en Afrique.

Il était prévu qu’il se rende en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, du 2 au 7 juillet, mais ses médecins le lui ont déconseillé.

Avec la collaboration de Louis-Philippe Arsenault, Marie-Maude Pontbriand et Raphaël Beaumont-Drouin