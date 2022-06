Plage Rochelois : le BAPE se retire après une volte-face de Port-Cartier

C’est un revirement majeur vis-à-vis de la protection de cette plage dont l’érosion met en danger des résidences et des infrastructures municipales.

La réticence des élus municipaux à voir la plage rechargée en gravier n’est pas nouvelle, mais elle s’est matérialisée lundi par une décision unanime du conseil municipal de renoncer officiellement à cette option. Selon le maire Alain Thibault, le projet ne jouissait pas de l'acceptabilité sociale nécessaire.

Quand tu vas au BAPE , ça prend un promoteur pour le projet. Jusqu’à tout récemment le promoteur désigné était Pierre-Charles April, notre ingénieur municipal. […] Le promoteur s’en va là pour défendre le projet. Mais Pierre-Charles April ne pouvait pas être promoteur s’il n’avait pas l’accord du conseil et moi non plus, je ne pouvais pas aller défendre un projet que je ne voulais pas et surtout que la population ne voulait pas , résume le maire Thibault.

Chargement de l’image Alain Thibault, maire de Port-Cartier (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Après cette décision du conseil, la Municipalité, en tant qu’initiateur, a annoncé au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoit Charette, son désir de retirer le projet.

Le ministre a alors informé le BAPE qu’il n’était plus mandaté pour mener une enquête et une audience publique sur le projet de stabilisation de la plage Rochelois.

Le BAPE ne s’automandate pas; il reçoit ses mandats du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques , rappelle le président du BAPE , Philippe Bourke, dans un communiqué.

Le mandat du BAPE devait débuter le 11 juillet 2022

Un risque qui demeure

Ce revirement de situation retarde toutefois la mise en place d’une solution au problème d’érosion.

Le ministère de la Sécurité publique soulignait en novembre 2020 que l’intégrité des infrastructures côtières était sérieusement compromise si rien n’était fait d’ici deux à trois ans.

On sait qu’on est à risque. S’il y arrive une tempête extrême, on sait qu’il y a danger pour nos infrastructures, on sait qu’il y a danger pour les résidences , avoue le maire de Port-Cartier.

La Municipalité envisagera maintenant d'autres solutions pour protéger les installations municipales et les résidences menacées par l'érosion et devra les présenter aux différents ministères concernés.

La Ville avait déjà commandé une étude afin d’évaluer une solution alternative au projet de recharge de plage privilégié par le ministère de la Sécurité publique.

Alain Thibault explique que 800 000 dollars devaient être alloués aux mesures préventives pour faire face à l’érosion dans le cadre de l'entente de stabilisation de la plage Rochelois. Il espère que Port-Cartier pourra toucher cette somme malgré son refus de recharger la plage en gravier.

« Il va y avoir une négociation avec les ministères pour qu’on puisse intervenir en attendant de trouver une solution qui va être acceptable socialement. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier