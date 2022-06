À Winnipeg aussi, la Saint-Jean est célébrée par des francophones

La coordinatrice en alphabétisation familiale de Pluri-elles, Valérie Williamme, souligne que cela fait près de 15 ans que l’organisme célèbre la Saint-Jean.

Après deux ans de pandémie, cet événement est important pour créer des liens entre les francophones de la communauté, explique-t-elle.

« On est là ! On existe et on est francophone ! »