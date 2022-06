Whitehorse accueille le sommet des arts de l’Arctique

Le sommet rassemble des créateurs, des organisations artistiques et des décideurs politiques de tout le Nord circumpolaire afin qu'ils puissent, notamment, discuter ensemble des problématiques et enjeux qui les touchent lors de séminaires, de tables rondes, de performances, de films, et de représentations artistiques.

L’objectif est de créer des opportunités de coopération et de collaboration circumpolaires , explique Sophie Tremblay-Morissette, la gestionnaire des arts pour le gouvernement du Yukon et organisatrice principale du sommet. Nous voulons rassembler les gens pour qu'ensemble ils puissent échanger, partager, et vivre une expérience. Nous espérons que beaucoup de bonnes choses pourront en ressortir.

Ce sommet des arts de l’Arctique est le troisième de l'histoire. Le premier s’est tenu en Norvège en 2017, et le second deux ans plus tard en Finlande. Whitehorse devait être la ville hôte en 2021, mais la pandémie de COVID-19 a contrecarré les plans de l'organisation.

Au total, plus de 300 délégués de tout le Canada, des États-Unis et de Scandinavie sont attendus. Selon Sophie Tremblay-Morissette, de nombreux participants seront des représentants des gouvernements ou des personnes qui pourront prendre des décisions et apporter des changements en fonction de ce qu'elles entendent .

Si le sommet est majoritairement réservé aux délégués, plusieurs événements sont organisés pour le public et le programme est disponible sur le site Internet du sommet.

Les dates du sommet coïncident également avec un autre événement majeur, autre grande vitrine des arts et de la culture autochtone au Yukon : le festival Adäka. Celui-ci fera son grand retour mercredi, le dernier jour du Sommet des arts de l’Arctique, après deux ans d’absence.

